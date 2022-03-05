Как читать извращения. Кремлевская ядерная пропаганда и военные цели России 5 марта, 22:02

Ничто из того, что Кремль говорит о военных целях России, на самом деле не имеет никакого смысла

Украинцы уже больше недели воюют, защищая свою страну. Каждый день их сопротивления российскому вторжению дает всем нам время помочь им, переоценить и утвердить наши собственные ценности, подумать о будущем и понять, как все это могло произойти.

Неделю назад Владимир Путин выступил с речью, призванной обосновать вторжение, приказ о котором был к тому времени уже отдан. Среди прочего бреда он утверждал, что Украина вот-вот обзаведется ядерным оружием. Этот аргумент повторил министр иностранных дел России в Женеве.

Дело не только в том, что для такого утверждения нет никаких оснований. Само по себе оно — противоречиво и извращенно.

У Украины нет ни ядерного оружия, ни программы по его созданию. Украина сделала больше для ядерного нераспространения, чем любая другая страна мира. В начале 1990-х Украина обладала третьим по величине запасом ядерного оружия в мире, это было наследие Советского Союза. В 1994 году Украина согласилась полностью разоружиться в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Российской Федерации. В 1996 году, когда ее ядерное разоружение было завершено, вокруг пустых бункеров страны были посажены подсолнухи в знак мира.

Создание « нереальности» — неотъемлемый элемент ведения боевых действий Москвы

Прежде чем излагать противоречия и извращения аргументов Кремля о ядерном оружии, нужно остановиться и сделать глубокий вдох, потому что эти противоречия глубоки и бесчисленны. Своим вторжением в Украину в 2014 году и вновь в 2022-м Россия сделала для распространения ядерного оружия больше, чем любая другая страна в мире. Поскольку преподала урок, что страны должны сохранять или создавать ядерный арсенал, чтобы сдерживать крупных агрессивных соседей от вторжения.

Дело не только в том, что Россия нарушила свое обещание защищать Украину, которое было изложено в одном документе 1994 года — так называемом Будапештском меморандуме. Теперь Россия обвиняет страну, добровольно отказавшуюся от ядерного оружия, в его приобретении, в то время как сама обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом. При этом Путин угрожает своим ядерным оружием крайне безответственно, предполагая, что его использование было бы приемлемым в бессмысленной войне, которую Россия начала без провокации.

Российская пропаганда работает в своем традиционном стиле — заявления о ядерном оружии должны шокировать и сбивать с толку. В свою очередь это открывает возможность для того, чтобы мы уступили давлению, допустив хоть в какой-то степени, что в словах Кремля должен быть какой-то оправдывающий элемент. А затем — пойти на уступку, устраивающую российское руководство.

Нас приглашают участвовать в генерации бреда. Когда мы повторяем противоречивые и извращенные аргументы, мы направляем на них часть нашего разума и тем самым утрачиваем часть собственного здравого смысла.

Ничто из того, что Кремль говорит о военных целях России, на самом деле не имеет никакого смысла. Больше того, это полный нонсенс. При этом война на украинской земле слишком реальна. Российская война также ведется в «нереальности» — ради того, чтобы как можно дальше распространить свое влияние на наши умы. Когда нереальность распространяется, реальность становится более убийственной.

Бессмысленные разговоры о ядерном оружии — тому пример. Но, как я надеюсь показывать и в дальнейшем, создание «нереальности» — неотъемлемый элемент ведения боевых действий со стороны России. И для того, чтобы противостоять этому, от нас требуется анализ и сопротивление.

Публикуется с разрешения автора. Впервые напечатано на snyder.substack.com

Перевод НВ

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