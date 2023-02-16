Потери составляют до 80%. Что начали понимать российские военнослужащие 16 февраля, 08:03

На Востоке продолжается наступление врага. Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная

Так, нашим важко. Ви самі бачите, яку війну веде РФ.

Але наші бійці не дають ворогу досягнути поставлених цілей та завдають дуже серйозних втрат.

Зокрема, в деяких штурмових загонах ПВК «Вагнер» та підрозділах 2АК втрати становлять до 80% особового складу.

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Евакуація загиблих і поранених ворогом обмежена або не здійснюється взагалі.

Внаслідок чого серед особового складу російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території України відмічається суттєве зниження рівня довіри до рішень командування щодо ведення бойових дій.

Все більше російських військовослужбовців усвідомлюють, що їхні командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою, про що свідчить інтенсивне застосування так званих «загонів смертників» — підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат.

Зокрема тільки один начальний центр на території Ростовської області щотижнево відправляє близько 500 поспіхом навчених мобілізованих, більшість з яких проходять прискорений курс підготовки від 14 до 21 доби.

Потрапляючи до підрозділів, такі військовослужбовці, не бажаючи виконувати роль «загонів смертників», вдаються до навмисного пошкодження бойової техніки, переважно двигунів, яка, не здійснивши жодного пострілу, з повним боєкомплектом відправляється на ремонтні бази.

Текст опубліковано з дозволу авторки

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