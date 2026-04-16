США отходят от прямой поддержки Украины: что это значит и как нам действовать

Последние заявления Дональда Трампа о том, что США больше не будут покупать и напрямую передавать оружие Украине, а предлагают Европе самостоятельно это делать, не появились на пустом месте

Это не эмоция или импровизация. Это продолжение линии, которую он последовательно продвигает длительное время.

Фабула проста. США постепенно пытаются выйти из роли главного донора безопасности Украины и переложить ответственность на Европу. При этом они не отказываются полностью от участия — но меняют формат: вместо «мы даем» — «мы продаем, а вы решаете».

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Эта модель уже частично работает. Часть поставок тормозилась, параллельно продвигалась схема, когда европейские страны покупают американское оружие и передают его Украине. Механизм фактически запущен, даже если официально это еще не оформлено как окончательное решение.

Далее — развитие ситуации.

Европа начала воспринимать этот сигнал серьезно. И это видно по действиям.

США меняют правила игры — жестко и без лишних сантиментов

Германия, Франция, Польша, Великобритания уже обсуждают сценарии, в которых США не являются основным гарантом безопасности. Фактически речь идет о формировании европейской оборонной автономии.

И здесь важный момент. Это не означает, что США «вышли из игры». Это означает, что они меняют правила игры. И делают это по-своему — жестко, прагматично и без лишних сантиментов.

Для Украины это означает три вещи.

Во-первых, исчезает иллюзия «постоянной опоры». США остаются союзником, но перестают быть безусловной опорой. Это разные вещи.

Во-вторых, центр тяжести переносится в Европу. И именно там будет решаться вопрос ресурсов, оружия и долгосрочной поддержки.

В-третьих, время работает против тех, кто зависит. И в пользу тех, кто быстро адаптируется.

А теперь главное — что нам делать.

1. Перестать мыслить категориями «нам дадут». Нужно мыслить категориями «мы интегрируемся». Украина должна стать частью европейской системы безопасности не политически, а технологически и производственно.

2. Ставка на совместное производство. Боеприпасы, дроны, элементы ПВО — это должно производиться здесь, вместе с европейцами. Не как помощь, а как совместный продукт.

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3. Асимметрия. Меньше зависимости от дорогих систем, больше массовых и дешевых решений. Война уже это показала — и это надо довести до системы.

4. Работа с Европой как с единым полем. Не отдельные договоренности, а системная интеграция: логистика, ремонт, производство, обучение.

5. Не списывать США. Потому что Штаты — это не только Трамп. Это Конгресс, оборонка, союзники внутри системы. И с ними нужно работать отдельно и постоянно.

И последнее: это не про «зраду» и не про «конец поддержки». Это о том, что правила изменились.

И в этих новых правилах выигрывает не тот, кто больше просит, а тот, кто быстрее перестраивается.

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Текст опубликован с разрешения автора