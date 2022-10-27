На что я надеюсь после визита Штайнмайера в Украину? 27 октября, 19:13 Эксклюзив НВ

В Украине побывал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. И значительную часть времени, проведенного в Украине, президент ФРГ провел в бомбоубежище во время воздушной атаки

Мне кажется, это оказывает большое влияние на психоэмоциональное состояние западных партнеров. Таких примеров было немало, начиная от визита президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в Бучу, где все эти ужасы она увидела своими глазами. И не только она. Вспомним нескольких побывавших в этих страшных местах президентов и спикеров парламентов, министров. Это, безусловно, действует.

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Штайнмайер два часа просидел в бомбоубежище и общался с простыми украинцами. И, кстати, услышал там очень много такого, что, я думаю, не сможет оставить его равнодушным, нейтральным, таким, который хочет увидеть середину между Россией и другим цивилизованным миром.

Полагаю, такие разговоры с обычными гражданами, которые живут своей пока, к сожалению, очень страшной земной жизнью из-за российской агрессии, иногда дают гораздо большее понимание того, что происходит, чем разговоры даже с коллегами. Потому что на этом уровне это политические переговоры, это разговоры стратегического плана. А вот когда ты сидишь за столом или в одном маленьком помещении и слушаешь о том, что пережили наши люди, это влияет очень сильно.

Мы все должны реагировать по-человечески на то, что мы видим

И я надеюсь, что после визита Штайнмайера в Украину позиция Германии в этом плане не ослабнет, а наоборот, усилится; они не будут искать каких-либо способов не реагировать на наши просьбы. Потому что мы все люди и мы должны реагировать по-человечески на то, что мы видим.

Хотя федеральный президент уже не представляет ни одной партии, а представляет страну, мы все прекрасно понимаем и знаем, что Франк-Вальтер Штайнмайер — это социал-демократ. Таким же социал-демократом является и Олаф Шольц. Они общаются и, безусловно, лучше понимают друг друга как бывшие однопартийцы.

В этом контексте визит Штайнмайера в Украину крайне важен. Мы благодарны нашим немецким друзьям за ту поддержку, которую они оказывают, но есть еще одно: нам нужны немецкие танки Леопард, БМП Марбер, нужно еще много того, что есть в Германии.

Я думаю, никто из здравомыслящих политиков не верит в то, что Россия рискнет после провалов на украинских фронтах открывать еще один НАТОвский фронт. Поэтому, считаю, нам еще есть над чем работать с немецкими партнерами и этот визит подтолкнет политическую элиту этой страны к принятию быстрых и правильных решений.

Поставки оружия Украине нельзя было не обсуждать со Штайнмайером, потому что вопрос, который мы должны доносить до сознания не только немцев, но и любых других западных партнеров, предельно прост: чем больше современного высокоточного эффективного оружия, тем быстрее окончание войны; а чем быстрее окончание войны, тем скорее прекращение проблем, которые мы все сегодня и в Украине, и в Германии и во Франции совместно переживаем. Это в интересах всех, такая логика не может не работать.

Полное интервью с Владимиром Огрызко читайте здесь

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