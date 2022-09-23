Семь ключевых выводов после приказа о мобилизации. В какой ситуации оказался Путин 23 сентября, 17:15 Эксклюзив НВ

Нельзя сказать, что Путин сейчас очень уязвим, но он наиболее уязвим, чем когда-либо

1. Приказ Путина о мобилизации — это признание того, что Россия не может достичь своих целей в Украине.

2. Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале недостаточной силой. В погоне за ограниченными выгодами она исчерпана. Это ошибка в планировании военной кампании, от которой Россия еще не оправилась.

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З. Усилия по восполнению дефицита российских войск без мобилизации провалились. Таким образом, призыв к частичной мобилизации, — это попытка Путина сократить разрыв между его неизменным намерением — контролировать всю Украину — и быстро ухудшающейся способностью России сделать это.

4. Мобилизация вряд ли позволит сократить разрыв между намерениями и возможностями Путина в краткосрочной перспективе — если позволит вообще. Россия, вероятно, столкнется с рядом проблем в плане набора и интеграции своих сил, как качественно, так и количественно. Многие россияне на словах поддерживают войну, но не хотят в ней воевать. Россия также столкнется с ограничениями в плане продуктивности и дислокации этих сил — и то, и другое требует офицерских кадров. Это все более сокращающийся ресурс и слабое место в российской армии. Оснащение этих сил будет еще одним вызовом, и недостатки оборонной промышленной базы России лишь усугубят эту проблему. Посему важно, чтобы Запад сохранил и расширил свой контроль за экспортом электроники.

Мы должны избегать слишком пренебрежительного отношения к мобилизации в РФ

5. Также мы должны избегать слишком пренебрежительного отношения к мобилизации в РФ. Мы должны пристально следить за тем, как Россия будет интегрировать эти силы, как она будет тренировать их, и каким будет результат на поле боя. Его мы вряд ли увидим до нового года.

6. Ценностное предложение Путина глубинному народу на протяжении многих лет было обещанием «великой России». Это ценностное предложение сейчас подвергается сомнению, отчасти из-за неудач России в Украине. Нельзя сказать, что Путин сейчас очень уязвим, но сейчас наиболее уязвим, чем когда-либо. Путин пытается примирить непримиримые реалии: выполняя это обещание «великой России», свою неспособность его выполнить, а также нежелание народов России воевать в этой войне.

7. Хотя мы не можем исключить применение Путиным тактического ядерного оружия в Украине, есть два критических момента, которые стоит отметить.

Во-первых, Украина принимает на себя этот риск с того дня, когда она решила отражать полномасштабное вторжение России. Украина и только Украина решает, продолжать ли идти на такой риск. Пока что Украина предпочла пойти на этот риск — отчасти потому, что альтернатива для многих — хуже. Это Буча. Это Изюм.

Кроме того, такой удар вряд ли сломит волю Украины к войне, что является одним из двух ключевых центров тяжести этой войны — наряду с поддержкой Запада.

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