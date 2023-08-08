Анализ семи ключевых показателей. Как продвигается наступление Украины и есть ли прогресс 8 августа, 20:13 NV Премиум

Измерение прогресса украинской кампании 2023 года

Одним из наиболее важных аспектов разработки, планирования и проведения крупномасштабной наступательной кампании является определение мерил успеха. Какие цели или часть целей должны быть достигнуты, чтобы считать кампанию в целом успешной? Еще до начала украинских наступлений я исследовал тему успехов и неудач украинских наступлений в будущем.

Видео дня

Предлагаю обновленную информацию о прогрессе Украины, оцененном по семи ключевым показателям прогресса.

Показатель № 1: Украина добивается внезапности.

Создание тактической и оперативной неожиданности должно привести к шоку. Этот шок на тактическом и оперативном уровнях российских вооруженных сил должен привести к замедлению принятия решений и реагирования на украинские операции, а также разрушить тактическое и оперативное единство российского плана по защите оккупированной Украины. Хотя их относительно легко оценить на месте, ограничения на обмен информацией с новостными организациями могут затруднить оценку в краткосрочной перспективе. Однако это ключевой компонент успеха украинских наступлений.

Оценка: Предстоящее украинское наступление не стало неожиданностью. Российские аналитики, изучив местность и основные потенциальные цели, могли бы сократить число локаций на юге до менее чем десятка.