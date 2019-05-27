Внуки совка Сегодня, 14:43 1769 Цей матеріал також доступний українською

Совсем скоро они впитают правила поведения, принятые в социуме, и начнут точно так же бухать и курить, как их отцы и матери

Что делает живущий на Позняках среднестатистический Вася тёплым майским вечером? Совершает вечернюю пробежку вдоль улиц жилого массива? Нет. Катается на велосипеде с семьёй? Нет. Вася покупает 5 бутылок пива, находит лавочку на детской площадке во дворе, достаёт пачку сигарет и начинает наслаждаться жизнью. Тётка, продавшая Васе пиво, хмуро сидит в уличном шалмане напротив и злится на то, что ей приходится торговать, вместо того, чтобы так же, как и Вася взять пива, сесть на лавочку в парке и забухать с друзьями.

Каждую выпитую бутылку Вася не бросает в песочницу, а по-хозяйски ставит рядом с лавкой, тем самым как бы проявляя уважение к божественному напитку, а также заботясь о тех, кто эти бутылки собирает. Собирающие, в свою очередь, сдают бутылки в пункты приема, чтобы на вырученные деньги пойти к хмурой тётке в шалман, купить пиво и повторить процесс — но уже с обратной стороны.

Не вписываются в эту картину только дети

Между Васей, теткой и собирающими бутылки существует глубокая эмоциональная связь, как между участниками единой экосистемы. Основа этой связи — совокупность отношений, соответствующих данной ступени развития участников процесса. Всеми движет стремление продолжать процесс формирования функционального единства подвидов и среды их обитания.

Не вписываются в эту картину только дети, играющие в песочнице и катающиеся на качелях, и украдкой посматривающие на взрослых. Совсем скоро они впитают правила поведения, принятые в социуме, и начнут точно так же бухать и курить, как их отцы и матери — сначала украдкой, а потом в открытую, дополняя ряды класса бесполезных людей — внуков совка.

Текст опубликован с разрешения автора

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