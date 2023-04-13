Вступительная кампания-2023 как национальный психологический тест 13 апреля, 13:47 NV Премиум

В апреле 2023 года стартовала уже вторая за время полномасштабной войны вступительная кампания в вузы. В этом году, как и в предыдущем, это прежде всего социально-психологический тест

Разные опросы дают примерно похожую цифру относительно доли тех, кто хочет вернуться или остаться в Украине — от 60 до 90%. В 2022 году рекомендации к зачислению на бюджет получили 67 тыс. студентов, что превысило соответствующий довоенный показатель (в 2021-м таких было около 60 тыс.). Конечно, сыграло роль ограничение выезда за границу для мужчин призывного возраста. Гендерный дисбаланс наблюдался и на поступлении в магистратуру. Следовательно, тенденция такова, что украинские вузы все меньше о собственном образовании, тем более — о его качестве.

В октябре прошлого года мне пришлось проводить опрос среди украинской молодежи. Среди прочих был вопрос «Что для вас означает обучение в украинском государственном университете?» Три четверти респондентов ответили, что это о возможности поступления на бюджет. Итак, за выбором возвращаться в Украину и поступать в государственный университет молодые люди видят определенное социальное благо в возможности учиться на бюджете и знакомые правила игры, к которым не нужно специально готовиться или адаптироваться. Но по сути это сигнализирует о настроениях патернализма, которые глубоко укоренены даже в молодом поколении. Те, кто предпочитает частные вузы, могли указать свои причины такого выбора. Большинство ответили, что их интересует высокий уровень образования. Только 8% всех респондентов сообщили, что выбор частного вуза отвечает их амбициям. В общем это ожидаемый показатель, ведь редко когда в обществе более 15% пассионариев. Итак, 8−10% украинской молодежи готовы рисковать, они стремятся к эмансипации, поэтому склонны выбрать университет не в городе своего проживания. Здесь также прослеживается закономерность: амбициозные молодые люди, выбирая будущую профессию, полагаются скорее не на собственные чувства или советы родителей, а на мнение экспертов из отрасли.

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В течение 2022−2023 учебного года абсолютное большинство заведений высшего образования в лучшем случае проводили лекции онлайн. У кого-то и этого не было. Требования к студентам, как и обратная связь от преподавателей, были лайтовыми. Следовательно, университет, в том числе так называемые государственные, все больше превращается в социальную камеру хранения. Исключение составляет 4−5 университетов, названия которых наверняка хорошо известны в Украине.

8−10% украинской молодежи готовы рисковать

Тем более что и порог вступления существенно снижен. В этом году, как и в прошлом, ВНО проходит дистанционно и имеет форму Национального мультипредметного теста. НМТ 2023 года состоится в форме компьютерного онлайн-тестирования по трем предметам: два предмета из основного блока (украинский язык, математика) и один предмет из дополнительного блока (история Украины, или иностранный язык, или биология, или физика, или химия) по выбору поступающего. На все испытание дается 180 минут, за которые нужно справиться с тестами по трем предметам. Результаты должны быть объявлены участнику сразу после его окончания. Вместо результатов НМТ 2023 можно будет воспользоваться результатами НМТ 2022 года или ВНО 2021-го или 2020 годов. Кроме того, для тех, кто будет вступать на контракт на одну из 53 специальностей, которым оказана особая поддержка, вообще могут отделаться собеседованием и мотивационным письмом. Речь идет, прежде всего, об инженерных программах, в частности в области энергетики и машиностроения, которые за последнее десятилетие резко потеряли в престижности.

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Законодательством предусмотрена отдельная квота для жителей временно оккупированных территорий. Поступающие, зарегистрированные и находящиеся на ВОТ, смогут проходить все процедуры вступительной кампании дистанционно. Применение льгот для жителей особо опасных территорий (ООТ) будет определено в мае с учетом военно-политической ситуации в Украине на тот момент.

Нужны ли здесь какие-нибудь «решительные» шаги немедленно? По крайней мере, стоит ожидать итогов нынешней кампании. Здесь «цыплят» тоже осенью считают. В общем, уместнее этот год использовать для наблюдений и анализа, так, чтобы последующая решимость действий сочеталась с их системностью и дальновидностью.

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