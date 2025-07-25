Почему стоит поучиться честности у инквизиции

В каждом государстве есть законы, которые что-то запрещают. Они могут казаться вполне абсурдными, но если в обществе есть консенсус, что запрет нужен, — закон работает, нарушителей привлекают к ответственности.

Святая Инквизиция преследовала за богохульство — сейчас нам кажется дикостью сжигать людей на костре, но тогда это был довольно последовательный процесс: есть формальное преступление, есть судебный процесс, есть наказание. Стандарты доказывания и гуманности — которые уже были, лучших не придумали.

Джон Локк, ведущий философ либерализма, сформулировал революционную идею неотъемлемых прав — что у каждого человека от рождения есть право на жизнь, свободу и собственность. Параллельно с этим Локк не видел противоречий в рабстве — ведь черные рабы это не люди, поэтому ни одного из перечисленных прав не имеют. Это была последовательная позиция Верховного суда США: у раба нет прав, а у рабовладельца есть право собственности на раба, поэтому нужно защищать это право.

Авторитарные режимы действуют коварно

В отличие от этого в конституции СССР задекларировано множество прав и свобод, в частности свобода слова, право на личную неприкосновенность. Это не мешало Сталину и другим преследовать, отправлять в лагеря и психбольницы, пытать и убивать миллионы людей. Редко это происходило через публичный процесс, когда человеку прямо озвучивали, что он виноват в том, что имеет свое мнение, и за это должен понести наказание.

Кажется, какая разница? Все равно результат один — ущемление прав. Но разница колоссальная. В правовом государстве человек четко видит список запретов и понимает, как ему действовать. Авторитарные режимы действуют коварно: не устанавливают формальных запретов (потому что не модно, сразу все осудят и не будут подавать руки), а тихо преследуют тех, кто им не нравится.

Внесудебные расправы могут иметь очень разные формы: беседы с угрозами, заказные избиения, убийства, слежка, налоговые проверки, отчисление из университета, повестка в армию, обвинения в мошенничестве, коррупции, работе на врага, изнасиловании, уничтожение репутации.

Расчет всегда один — не допустить огласки, посеять сомнение. Не дать жертве мобилизовать общество на свою защиту. Одно дело, когда есть откровенно заказное уголовное дело, другое — когда человеку парализуют бизнес или отправляют на фронт. Значительно меньше людей готовы разбираться, действительно ли здесь есть политическое преследование, или же просто совпадение.

Лучше всего для режима — создать как можно больше неопределенных, размытых законов, которые при необходимости сделают виноватым любого. Поставить человека в зависимость. Будешь лишнее говорить? А все ли налоги уплачены? С успеваемостью все хорошо в универе? Почему до сих пор не в армии? Уже в армии — почему не в окопе? А может ты жену бьешь?

Всегда надежнее дискредитировать того, кто говорит, чем парировать то, что он или она говорит. Пытаться выставить оппонента рядовым преступником, нивелировать его авторитет. У государства всегда найдется для этого много инструментов. А ресурсов у него больше, чем у того, кто будет защищаться. Если нет системы балансировки власти — все эти ресурсы можно направить на борьбу с критическими взглядами.

Это могут предотвращать независимые организации, которые целенаправленно защищают верховенство права. Когда основателя Американского союза защиты гражданских свобод спросили, согласен ли он, что его организация защищает право нацистов проводить марш, он, ни миллисекунду не колеблясь, сказал: Это наш основной принцип — защищать права всех без различия, пока они не прибегают к насилию.

Однако возможности правозащитных организаций ограничены в случае с внесудебными преследованиями. Организации обычно имеют небольшие бюджеты, у них нет возможности проверять правоохранительные органы. Все, что остается, — собирать факты и информировать о них мир, подчеркивать нарушение международных договоров.

Правозащитники должны вовремя выявить угрозу. Дальше уже дело всего гражданского общества воспринять эту угрозу и указать власти на красные линии.

Можно жить в обществе, которое имеет специфические обычаи и четко их артикулирует. Но никто не захочет жить в стране, где государство найдет миллион способов к тебе докопаться, если захочет.