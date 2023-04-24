Средиземноморской эскадры ВМФ РФ уже нет
Кто остался? Совсем небольшое соединение кораблей
Отже можна вважати, що «Середземноморської ескадри ВМФ РФ» вже немає. Бо увечері, 22 квітня 2023 року, через Гібралтар на захід вийшли:
— Ракетний фрегат Admiral Grigorovich, Чорноморський флот РФ;
— Ракетні корвети Балтійського флоту РФ — Soobrazitelnyy та Stoikiy;
— Військовий танкер Kola — Балтійський флот.
Куди йдуть — до ворожки не ходи — на Балтійське море, ремонтуватися. Бо фрегат Григорович вже дуже давно в Середземному морі — 28.10.2021, це 1,5 роки. Корвети — значно менше — з 16.10.2022, це 6 місяців. Значить не можуть корвети цього класу більше без ремонту.
Значить не можуть корвети цього класу більше без ремонту
Хто залишився? Зовсім невелике з'єднання кораблів:
1. Ракетний фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (Північний флот) — чи то з гіперзвуковими вундерваффе, чи то без оних, а тільки з Калібрами.
2. Ракетний корвет Orekhovo Zuevo, Чорноморський флот РФ, Buyan-M-class (дуже давно там — з 21.01.2022).
3. Ракетний підводний човен Krasnodar, Чорноморський флот РФ (теж дуже давно — з 21.10.2021)
4. Тральщик Vladimir Emelyanov, Чорноморський флот РФ.
5. Військовий танкер Kama, Північний флот РФ, прийшов 11 квітня разом з ракетним фрегатом «Адмирал Горшков».
6. Протидиверсійний катер 840 Kadet (ЧФ РФ).
Варто нагадати, що станом на 27 лютого 2022 в Середземному морі перебувала ескадра РФ з 13 кораблів та 5 допоміжних суден чотирьох флотів РФ, у тому числі 9 ударних ракетних кораблів, в тому числі 2-х ракетних крейсерів, 4-х ракетних фрегатів та ракетних есмінців, 1 ракетного корвета та 2-х ракетних підводних човнів.
Текст опубліковано з дозволу автора
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