Средиземноморской эскадры ВМФ РФ уже нет 24 апреля, 17:07

Кто остался? Совсем небольшое соединение кораблей

Отже можна вважати, що «Середземноморської ескадри ВМФ РФ» вже немає. Бо увечері, 22 квітня 2023 року, через Гібралтар на захід вийшли:

— Ракетний фрегат Admiral Grigorovich, Чорноморський флот РФ;

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— Ракетні корвети Балтійського флоту РФ — Soobrazitelnyy та Stoikiy;

— Військовий танкер Kola — Балтійський флот.

Куди йдуть — до ворожки не ходи — на Балтійське море, ремонтуватися. Бо фрегат Григорович вже дуже давно в Середземному морі — 28.10.2021, це 1,5 роки. Корвети — значно менше — з 16.10.2022, це 6 місяців. Значить не можуть корвети цього класу більше без ремонту.

Значить не можуть корвети цього класу більше без ремонту

Хто залишився? Зовсім невелике з'єднання кораблів:

1. Ракетний фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (Північний флот) — чи то з гіперзвуковими вундерваффе, чи то без оних, а тільки з Калібрами.

2. Ракетний корвет Orekhovo Zuevo, Чорноморський флот РФ, Buyan-M-class (дуже давно там — з 21.01.2022).

3. Ракетний підводний човен Krasnodar, Чорноморський флот РФ (теж дуже давно — з 21.10.2021)

4. Тральщик Vladimir Emelyanov, Чорноморський флот РФ.

5. Військовий танкер Kama, Північний флот РФ, прийшов 11 квітня разом з ракетним фрегатом «Адмирал Горшков».

6. Протидиверсійний катер 840 Kadet (ЧФ РФ).

Варто нагадати, що станом на 27 лютого 2022 в Середземному морі перебувала ескадра РФ з 13 кораблів та 5 допоміжних суден чотирьох флотів РФ, у тому числі 9 ударних ракетних кораблів, в тому числі 2-х ракетних крейсерів, 4-х ракетних фрегатів та ракетних есмінців, 1 ракетного корвета та 2-х ракетних підводних човнів.

Текст опубліковано з дозволу автора

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