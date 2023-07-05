Риски усиливаются. К каким событиям в Кремле должен готовиться Запад 5 июля, 07:13 NV Премиум

Смута, которую создаст очередная попытка государственного переворота в Москве, может иметь серьезные последствия для ядерного арсенала

Вопросы о движущих силах, участниках и последствиях мятежа группы Вагнера 23 и 24 июня останутся без ответа, поскольку российское руководство считает необходимым перевернуть эту шокирующую страницу. Президент Владимир Путин совершил резкий поворот от описания авантюры Евгения Пригожина как «государственной измены» и «удара в спину» (не произнося его имени) к тому, чтобы делать вид, будто политический бизнес вернулся в совершенно нормальное русло. Экспертные дискуссии твердо направлены на поддержку этого обновленного нарратива, несмотря на сохраняющиеся подозрения, что даже до пригожинского «марша за справедливость» не было никакой «нормальности» в принятии решений Кремлем. Слабость власти Путина и измельчание его авторитета в российском обществе, остававшемся на удивление равнодушным к разворачивающемуся политическому кризису, были разоблачены настолько грубо, что новые слои маскировки фактически бесполезны.

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