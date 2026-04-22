Владение оружием и самурайский меч. Что со мной недавно приключилось

Оживились разговоры о владении оружием после субботнего теракта, а я вспомнил, как недели две назад ходил на выставку бойчукисток в Украинский Дом

Смотрю картины, весь поглощен искусством, как вдруг глядь — стоит парень с самурайским мечом в специальном рюкзаке. И, знаете, какое-то такое дурацкое впечатление от этого зрелища. Ну, типа, с одной стороны, а почему бы и нет? Может, человек с тренировки шел и неожиданно решил культурно обогатиться. Или по дороге его купил. И не было куда тот меч девать. Вот он и пришел. Не на улице же оставлять. И не на охране. И не в гардеробе. Может, это семейная реликвия? А может, этот меч вообще был пластмассовый или деревянный?

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С другой стороны, не покидало ощущение тревожного абсурда от того, что неизвестно, что там в той голове, которая не ходит без самурайского меча в музей.

Пришлось на всякий случай спрятать от парня глаза

В-третьих, возник резонный вопрос: а как его пропустил охранник на входе с таким историческим оружием, что сносит вражьи головы с плеч, как писала Леся Украинка? Поэтому пришлось на всякий случай спрятать от парня глаза. Ну, потому что неизвестно, что может взбрести в голову человеку, который пришел смотреть бойчукисток с самурайским мечом.

Хотя, конечно, мне можно возразить, мол, я робкий и мягкотелый. Не меча надо бояться, мол. А себя, прежде всего. Себя, который ни с того, ни с сего в чем-то наперед подозревает человека, который пришел на выставку искусства всего лишь с самурайским мечом, холодным оружием японских аристократов. А у аристократов — кодекс. А у тебя нет кодекса. Понял? Это твои проблемы. Ну, ведь никто же не пострадал — скажут третьи.

Ну, да, не пострадал. Спасибо. Спасибо, что жив. Все вели себя вежливо. Потому что как еще можно себя вести, когда рядом с тобой смотрит бойчукисток человек с самурайским мечом. Ну, однако я вам скажу, что прийти на выставку с самурайским мечом — это круто. Это, как минимум, интрига. А на интригах и держится этот шаткий и нестабильный мир.

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Текст опубликован с разрешения автора