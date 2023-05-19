Миф об иностранных инвестициях. Почему не все зависит от них 19 мая, 17:03

Это ошибочное мнение

Миф 3. «Обязательным условием экономического восстановления и процветания страны являются иностранные инвестиции и кредиты».

Чиновники все время ждут иностранного инвестора, «луганисты» мыслью богатеют о кредитах и грантах от международных организаций. Причина — у Украины нет собственных денег.

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Это ошибочное мнение!

За деревьями они не видят леса. А именно — украинского инвестора! А их у нас миллион! То есть мы не замечаем миллиона инвесторов.

Кто такой инвестор и что такое инвестиции? Инвестор тратит (инвестирует) деньги (инвестиции) в средства производства (капитал). Когда предприниматель открывает новый или ремонтирует уже открытый магазин, кафе, цех, закупает или обновляет оборудование, создает новые продукты, технологии — он инвестирует в развитие экономики и увеличение производительности труда!

Я не знаю ни одного предпринимателя, который бы сложил руки и не продолжил инвестировать в свой бизнес даже во время войны! Помните, сколько машин было завезено в прошлом году, когда были отменены пошлины на 3 месяца? Каждое авто — это средство производства, оборудование. Если представить огромное количество предпринимателей и суммы, которые они инвестируют ежегодно, можно понять, что речь идет о десятках миллиардов долларов! И это инвестиции, которых мы не замечаем. Они значительно больше официальных иностранных вливаний!

Мы не замечаем миллиона инвесторов

Ежегодно предприниматели платят налогами около $50 млрд. Это деньги, которые должны идти на инвестиции и развитие экономики. Получается, что налоговая ежегодно уменьшает инвестиции на эту заоблачную сумму.

Война радикально ухудшила условия для инвестирования, но ей еще далеко, чтобы приравняться к влиянию чиновников! Налогообложение, регулирование, незащищенность прав собственности, маски-шоу — главные препятствия и тормоза для внутренних инвестиций. Конечно, иностранные инвестиции очень важны для развития экономики. И здесь дело не только в деньгах, прямые иностранные инвестиции — это продвижение технологий, культуры и навыков менеджмента.

Я всегда привожу в пример МакДональдз, который делает неоценимый вклад в развитие экономики и уровня бизнеса в Украине. Но уровень внешних инвестиций всегда будет на порядок меньше внутренних!

Если мы хотим стать привлекательными для иностранных инвесторов, должны стать привлекательными для своих, украинских. По крайней мере начать их замечать.

Как говорится, хочешь привлечь чужих, не обижай своих!

Текст опубликован с разрешения автора

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