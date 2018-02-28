Вячеслав Свириденко

Удивительно конечно, как российские министры, чиновники и путинские фавориты обсуждают все по телефону в открытом режиме и даже не подозревают, что их могут писать
Зачем пацан из питерской подворотни после провала в Украине полез еще и в Сирию?
Если Тимошенко станет президентом и реализует то, о чем говорит, будут свернуты даже те полуреформы, которые начал Петр Порошенко
Вся государственная политика России – это пиар. Как в Сирии, так и на Донбассе
Если Тимошенко станет президентом и реализует то, о чем говорит, будут свернуты даже те полуреформы, которые начал Петр Порошенко
В этой истории все выглядит чрезвычайно скверно
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер: