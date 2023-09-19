Встреча Зеленского и Байдена. К чему нужно готовиться украинцам 19 сентября, 16:28 NV Премиум

Чтобы у нас не было чрезмерных иллюзий

Последний раз перед этим американский и украинский президенты встречались в июле на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Сейчас Зеленский приехал для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. В рамках этой рабочей поездки будет и встреча с Байденом. Встреча руководителя любой страны мира с президентом США является важной. Поэтому сам факт такой встречи для нашей страны является важным. Так было и раньше, а сейчас, в условиях войны, когда мы зависим от западной поддержки и, в первую очередь, от поддержки США, такая встреча крайне важна. Очень хорошо, что это будет отдельный разговор, насколько я понимаю, не просто на полях, что, как правило, длится максимум полчаса. А будет, как я догадываюсь, более длительный разговор и более содержательный. Это в интересах обеих стран.

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Тем для обсуждения президентами много, и разговор уже начался. Он начался с визита Блинкена в Украину в начале сентября. И я думаю, что этот визит госсекретаря США в Киев был подготовительной фазой к визиту Зеленского в США, в том числе и к встрече с Байденом. То есть они проговорили часть вопросов. Я думаю, проговорили тактику разговора, ключевые темы.

Поэтому Зеленский и Байден, прежде всего, будут говорить о том,