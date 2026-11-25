Громких событий во внутренней политике Украины сейчас нет. А вот внутриполитическая борьба обострилась

Это происходит в информационной сфере. На прошлой неделе была предпринята информационно-политическая атака на НАБУ и САП. Первый «ответ» со стороны антикоррупционного лагеря (активистов, а также журналистов и СМИ, поддерживающих НАБУ и САП) последовал еще на прошлой неделе. 18 ноября в издании «Украинская правда» вышла статья Михаила Ткача «Коалиция решительных. Кто на самом деле атакует НАБУ и САП». Свою статью Михаил Ткач завершил драматичным выводом: «либо в ближайшие месяцы НАБУ и САП разрушат Карфаген, либо Карфаген при помощи других фигурантов коррупционных разоблачений (публичных и не только) разрушит НАБУ и САП».

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На этой неделе контратака «антикоров» продолжилась. По-видимому, стало очевидно, что эффект первого «ответа» был недостаточным.

Утром 24 ноября в «Украинской правде» появилась статья-расследование о Давиде Арахамии, подготовленная от имени Центра противодействия коррупции. А поздно вечером того же дня издание опубликовало на YouTube большое видеоинтервью с руководителем САП Александром Клименко. Сегодня цитаты из этого интервью распространяются в СМИ, поддерживающих НАБУ и САП.

На данный момент это сугубо тактическая борьба — борьба за влияние на общественное мнение.

Это сугубо тактическая борьба за влияние на общественное мнение

Впрочем, отмечу интересную тенденцию. Главной мишенью в атаке «антикоррупционеров» стал Давид Арахамия. Из него «лепят» нового «Ермака». С одной стороны, это уже привычная политтехнология. С другой — по-видимому, в лагере «антикоррупционеров» именно его считают наиболее опасной для себя фигурой, способной быть теневым лидером неформальной коалиции, ведущей войну с НАБУ и САП.

Против Виталия Кима, министра по делам ветеранов, развернута очередная информационная и политическая кампания. Появилась электронная петиция с требованием его отставки, которая уже набрала более 25 тысяч голосов. В Верховной Раде депутаты от «Европейской солидарности» зарегистрировали проект постановления об увольнении Кима с должности министра. Поскольку тему увольнения Кима поднимают политические оппоненты команды президента, можно с уверенностью прогнозировать, что с поста министра его не уволят.

Однако следует понимать, почему началась эта атака. Формальным поводом для нее стали неудачные высказывания Кима в интервью «РБК-Украина», вызвавшие резкую критику со стороны представителей ветеранского сообщества. Этим воспользовалась оппозиция. Впрочем, в истории с Виталием Кимом также прослеживается связь с Арахамией. Различные источники указывают на их знакомство: оба они родом из Николаева и знают друг друга еще с тех пор. Существует весьма популярная версия, согласно которой именно Арахамия пролоббировал назначение Кима в правительство. Поэтому вполне вероятно, что удар наносится по Киму, но цель — все тот же Арахамия.

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Кто победит в этом информационно-политическом противостоянии? Сейчас и в ближайшей перспективе — никто. НАБУ и САП продолжат свои антикоррупционные расследования. И Карфаген не будет разрушен, хотя и будет основательно потрепан.

И Ким, и Арахамия сохранят свои формальные и неформальные статусы, если только против них не возникнут прямые и юридически обоснованные подозрения в коррупции и нарушении закона. Уголовное дело (производство) в отношении Арахамии, инициируемое Центром противодействия коррупции, еще не является таким расследованием. Это лишь сугубо процессуальный повод, чтобы подтолкнуть Офис генпрокурора и НАБУ к непосредственному расследованию действий Арахамии, в частности в деле о незаконных выплатах депутатам. Показательно, что руководитель САП Александр Клименко отреагировал на эту тему очень осторожно (впрочем, как и на большинство других политически деликатных тем) в интервью «Украинской правде».

Почему никто не одержит победу в противостоянии между борцами с коррупцией и их противниками — по крайней мере, до завершения войны?

Коалиция, выступающая против НАБУ и САП, не сможет остановить антикоррупционные расследования — в частности, и потому, что продолжения этих расследований будет требовать значительная часть общества, а за их ходом будут внимательно следить наши международные партнеры. Они будут блокировать любые попытки прекратить эти расследования или ограничить полномочия НАБУ и САП.

Однако вряд ли стоит ожидать полной победы НАБУ и САП в этом противостоянии. Похоже, что у них не так уж много прямых юридических доказательств против своих оппонентов. Нет и политического ресурса для сдерживания противников, а возможностей устранить их вовсе не существует. Рассмотрение этих дел (связанных со спецоперацией «Карфаген») может затянуться надолго.

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Исход этого противостояния определится после послевоенных выборов и будет зависеть от их результатов. В роли своеобразного политического арбитра в этом противостоянии выступят украинские избиратели.

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Текст опубликован с разрешения автора