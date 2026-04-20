Орбан 2.0. К кому уже приценились в Москве

Виктор Орбан проиграл выборы с треском. У его оппонентов теперь конституционное большинство в парламенте — это значит, что они легко смогут в течение первых месяцев демонтировать существенную часть того, что Орбан за 16 лет выстроил в Венгрии. Решать все эти вопросы, как в свое время в Украине после Януковича, придется достаточно долго.

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Но конституционное большинство в парламенте дает возможность переучреждения целых институтов. Так что эта проблема по плечу Петеру Мадьяру, и в сложившихся условиях он наверняка справится, если захочет, с венгерской коррупцией и мафиозным государством, как это называли, которое построил Виктор Орбан. У него для этого есть все возможные инструменты. Он сможет сменить судей, переучредить судебную систему, изменить статус Конституционного суда снова на независимый.

Это будет похоже на то, что происходило в Украине

Это будет похоже на то, что происходило в Украине. Может быть похоже на то, что делал в свое время Михаил Саакашвили в Грузии, когда вычищал российское влияние отовсюду. А Виктора Орбана Кремль, скорее всего, сдаст,