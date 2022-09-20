Между Будапештом и Брюсселем. В какую игру играет Виктор Орбан 20 сентября, 17:25

Кроме уже традиционных проблем с введением санкций против Кремля, Венгрия создает нам и ЕС еще дополнительные де-факто, тормозя расширение экспорта украинской электроэнергии в Европу

У переговорщиков всегда в арсенале есть простой и банальный прием, который, несмотря на свою примитивность, срабатывает почти наверняка. Этот прием состоит в создании большого количества проблемных вопросов или даже несуразностей для торга и постоянного троллинга, направленном на достижение желаемого результата в решении действительно важного для тебя вопроса. Если же этот вопрос не разрешается или предложенные варианты решения тебя не устраивают, тебе остается продолжать наращивать градус и создавать дополнительные векторы напряжения. Обычная игра на повышение, в которой важно не вестись на блеф и манипуляции.

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Яркий пример — это тактика официального Будапешта в противостоянии с Брюсселем. К сожалению, в этой баталии мы оказались среди инструментов, которые использует Орбан в своей игре против европейских институтов за десятки миллиардов евро поступлений, остающихся замороженными, учитывая как нарушение принципов верховенства права, так и подозрения в коррупции.

Кроме традиционных проблем с введением санкций против Кремля, Венгрия создает нам и ЕС еще дополнительные де-факто, тормозя расширение экспорта украинской электроэнергии в Европу. Это проблема и для Украины, и для ее соседей, рассчитывающих на поддержку — не зря за ней в Киев приезжал польский премьер Моравецкий, а о важности экспорта говорила в своем послании Урсула фон дер Ляйен.

Этим событием можно в каком-то смысле всех поздравить нас — мы еще не стали членами ЕС, а уже попали в жесткие политические споры внутри блока.

И пусть вас не пугают громкие заявления рупора Кремля, одобряющего «суверенную позицию» Венгрии по многим вопросам в ЕС.

Орбану нужны деньги и победа в шантаже ЕС

Все дело в европейских фондах, которые Брюссель решил заморозить, чтобы привести Орбана в сознание. И он борется за них с пролетарским достоинством и без оглядки на репутацию — потакая Путину и демонстрируя, что европейское «единство» ему не интересно — его интересуют только деньги. И все равно, чьи они будут — Москвы на дешевом газе или Брюсселя.

Именно поэтому Орбан заблокировал предложение ЕС о создании специального представителя ООН по правам человека, который должен следить за действиями россиян. Именно поэтому венгерский оператор электрических сетей вдруг решил, что нужно тщательно исследовать влияние расширения экспорта электроэнергии из Украины на их рынок и для этого им нужно несколько месяцев.

Здесь нужно немного объяснить, при чем здесь венгры. Они не покупают электроэнергию в Украине по политическим соображениям, несмотря на исторические коммерческие отношения в этой сфере, но представитель оператора возглавляет рабочую группу по рыночным вопросам и отчитывается о влиянии увеличения украинского экспорта на рынок в континентальной Европе.

После того, как мы синхронизировались с ЕС, каждые дополнительные мегаватты открываются для нас только на основании положительных отчетов двух рабочих групп. Сегодня именно день рассмотрения отчетов и принятие очередного решения по увеличению объемов украинского экспорта, но, несмотря на наличествующий дефицит на европейском рынке, венгры под надуманным предлогом сделали его минимальным и подвесили в воздухе дальнейшее расширение.

Они прекрасно понимают, что создают проблемы для Киева, Варшавы и Брюсселя. Киеву нужны деньги — честно заработанные. Варшаве критически нужна помощь с экспортом, и президент Зеленский ее пообещал. Брюсселю нужно и то, и другое, потому что это свидетельство единства Европы и еще один шаг для усиления энергосистемы.

А Орбану нужны деньги и победа в шантаже ЕС. Да, мы тоже в этой игре, и нам нужно привыкать и здесь сражаться за свои интересы, создавая союзы и разоблачая брутальность мотивов и сущность проблем.

Текст опубликован с разрешения автора

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