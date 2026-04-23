Зачем кричать? Это сделали вы, «обычные российские люди»

Все просто. Все очень просто. Поэтому усложнение столь нелепо

В России — уникальная природа. Фантастическая. От субтропиков до Арктики. Неописуемая красота. Моря, леса, реки, горы. Рай на любой вкус.

Одна проблема — эта благословенная земля населена «обычными людьми».

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1. Обычные российские люди взорвали дамбу Каховского водохранилища, убили систему орошения, разрушили целый регион.

Обычные российские люди умышленно атаковали дамбу Киевского водохранилища [и ГЭС]. Подчеркиваю — умышленно. Они хотели вызвать определенные последствия: затопить город с 3 млн населения (1,5 млн на низком левом берегу).

Этот потоп, уничтожив попутно Бортническую станцию аэрации, убил бы Днепр и среду обитания для 10−12 млн людей как минимум. Не считая потенциальных жертв и всех остальных последствий.

Обычные российские люди недавно умышленно бросали КАБы на дамбу Печенежского водохранилища, чтобы затопить половину Харьковской области, создать проблемы 1 млн жителей в самом Харькове и сильно навредить нескольким городам и десяткам сел.

Умышленно. Они хотели этого, просто не получилось. Они повторят, не сомневайтесь.

Подрывом дамбы Каховской ГЭС, уничтожив Каховское водохранилище, обычные российские люди угробили природу и землю, которая могла бы прокормить миллионов 10 человек. Уничтожили на несколько поколений или навсегда порядка 20 000 км кв (это площадь Словении или половина Голландии), изгадили еще столько же.

Они хотели этого, просто не получилось. Они повторят, не сомневайтесь

Эти же обычные люди применяли химическое оружие, разнесли в щебень и отравили «освобожденную» часть Донбасса, разрушили экосистему, уничтожив водный баланс и де-факто приговорив этот регион.

Что они сделали с животным миром — не поддается описанию.

Кто-то может усомниться, а обычные ли это российские люди? Может, необычные? Нет, самые обыкновенные.

2. Когда побочные эффекты войны затронули их дом, они внезапно жалобно заголосили, что они обычные люди! Пешки!

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Так чего кричать? Мы это и так знаем. Обычные.

Кое-кто утверждает, что такое воздействие на Россию как в Туапсе, мобилизует обычных людей. И это правда. Все дело в том, мобилизует ЗА войну или ПРОТИВ войны?

Если ЗА войну — значит, обычные российские люди полностью заслужили все, что им уже прилетело и еще прилетит в виде последствий.

Если ПРОТИВ войны — вот тут надо разбираться.

3. Обычные российские люди и действительно хорошие россияне утверждают, что противников войны — больше. А сторонников — меньше. И это же прекрасно!

Это значит, что те, кого больше, могут создать зону отчуждения вокруг тех, кого меньше. Так работают социальные механизмы.

Обычному российскому человеку, который против войны, необязательно биться головой о стену Кремля, пытаясь напугать Путина.

Достаточно, чтобы сосед обычного антивоенного человека боялся поцепить на свою машину знак Z. По причине утомления менять стекла и переобувать порезанную резину.

Чтобы отмороженные тетки в школах, отравляющие детей ненавистью, могли общаться только с себе подобными. А таких объективно меньше.

Есть масса способов остановить машину войны, когда в этом участвует много обычных людей. Механизмы запугивания и принуждения перестают работать. И тогда достаточно одного добротного кризиса, чтобы цитадель зла посыпалась.

Но это если большинство обычных российских людей действительно против войны. Если же они ЗА или им и так нормально — ну, тогда нечего жаловаться на свою обычность.

Когда в российских соцсетях все будет забито новостями о побитых машинах с Z, когда «герои СВО» будут избегать публичности и прятаться в норах — вот тогда будет повод о чем-то по-настоящему говорить с обычными людьми в массе.

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Пока — только индивидуально с теми, кто делом доказал неприятие войны.

И мы верим Роспотребнадзору Краснодарского края, который утверждает, что в Туапсе нет никаких поводов для беспокойства. Это же заявили какие-то обычные российские люди, а не небожители или московские интервенты. Вон и прокуроры деревья посадили.

Так что определитесь.

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Текст публикуется с разрешения автора