Наболело. К чему приводит хайп в Украине 19 октября, 17:23

Национальная религия Украины сегодня — это хайп. Хайпуют политики, хайпуют госчиновники и блогеры тоже хайпуют в погоне за новыми подписчиками

Кликбейт становится базисом для привлечения внимания толпы, которая избалована потоком новостей и из-за этого вяло реагирует на очередное событие. Зато толпа радостно реагирует на хайп, но не понимает, что эффективности от этого нет.

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Хайп заменил действие. А подверженность многих эффекту Даннинга-Крюгера не позволяет им это осознать. В погоне за тем, кто первый расскажет о событии или громче заявит о чем-то, мы упускаем или теряем и здравое зерно рационализма и экспертную точку зрения. На все это накладывается любимая игра украинцев по навешиванию ярлыков. Не нравится мысль или точка зрения и тебя маркируют ярлыком порохобота, зелебобика, а то и агента Кремля. А хайп по-прежнему остается в цене. Потому что он основан на эмоциях.

Помните хайп о том, что ракеты у России закончатся через две-три недели? И другой хайп о том, что нам отдадут арестованные активы России? Или недавний хайп о том, что мы подаём заявление в НАТО по ускоренной процедуре, и это стало полной неожиданностью для наших партнёров. А хайп вокруг видео прилетов или работы ПВО сегодня привлекает не только интерес толпы, но и внимание спецслужб России, отслеживающих информацию для корректировки.

Хайп заменил действие

Все это взрывает на время информпространство, но уже через пару дней забывается и не влияет на общую ситуацию. Но ведь никто из хайпующих не признал того, что ошибался или что был не прав. Это симулякр. И нам было бы неплохо, хотя бы для самих себя, признать это, сделать выводы и перейти к эффективным действиям. На смену эмоций должно прийти рацио. И наше общество должно поддержать такое изменение. Но такая замена возможна лишь тогда, когда приходит не только осознание неэффективности подобной модели поведения, но и когда есть те, кто могут дать эффективность. Если таковых нет, то остаётся хайповать. Ведь принцип хлеба и зрелищ — вечен. И когда с хлебом напряженка, то толпе надо предложить шоу.

Извините, что не о позитиве, но мне это уже наболело. Где работа на уровне международных организаций и парламентов в направлении того, что после оккупации и аннексии четырех областей, без определения границы, теперь границы самой России больше не определены. И отсюда должны следовать выводы, что все договоры о признании границ РФ недействительны. Вот эту тему точно имело бы смысл качать. А где обращение президента и ВР ко всем парламентам, президентам и ко всем международным организациям от ПАСЕ до ООН, о том, атаки ракетами по энергетической системе жизнеобеспечения во время холодов/морозов — это настоящий геноцид украинцев и продолжение политики Голодомора. Где слова о том, что сегодня актуален вопрос о выживании сотен тысяч украинцев в период холодов? Где созыв СБ ООН? Где все то, что работает на западную аудиторию и приносит результат?

Я мог бы долго задавать вопросы. Но мне бы хотелось не только получить ответы на них, а и наконец-то увидеть взросление политиков и общества, при котором эффективность придёт на смену хайпу, а ответственность за слова и дела будут основой репутации. Ведь от этого зависит не только то, как и когда мы победим врага, а и то, сможем ли мы возродить Украину и как мы это сделаем.

Но можно продолжать хайповать, вешать ярлыки, игнорировать институт репутации. Выбор есть. Пока еще.

Текст опубликован с разрешения автора

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