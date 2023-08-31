Что стало понятно после публикации видео с камеры полицейского в Днепре 31 августа, 09:50

Посмотрел видео с камер и с телефона в Днепре

1. Громадянин Джумбері Силогава вів машину, порушив правила дорожнього руху прямо на очах екіпажу патрульної поліції у центрі міста.

Факт порушення безперечний, зупинка поліцією була законною.

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2. Після зупинки машини Силогава пересів на місце пасажира, а на місце водія пересадив жінку, яка їхала на пасажирському місці. Цілком ймовірно, тому що знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння, як це засвідчила посмертна експертиза поліції, бо навіщо пересідати з водійського крісла тверезій людині?

Силогава намагався уникнути відповідальності за правопорушення. Жінка сприяла його діям.

3. Поліцейські діяли абсолютно коректно в рамках закону. Але жінка відмовилася виконувати законні вимоги та вийти з машини і спровокувала застосування сили.

Поліцейські намагалися затримати жінку та витягнути з машини законно.

4. Громадянин Силогава навмисно намагався спровокувати зіткнення з поліцейськими, ображав поліцейських та не виконував законні вимоги поліції.

Саме Силогава спровокував конфлікт та зчинив безпідставний напад на поліцейських попри їх цілком законні та обґрунтовані вимоги.

5. Поліцейський застосував зброю обґрунтовано, після нападу Силогава на поліцейську та спричинення їй серйозних тілесних ушкоджень, які могли призвести до загибелі поліцейської.

Застосування зброї на ураження вважаю обґрунтованим, оскільки правопорушник вів та діяв агресивно та його дії були загрозою для життя співробітника поліції.

6. Дії співробітників поліції законні. Жінка стала співучасницею злочину — нападу на співробітників поліції.

7. Парламент та уряд відмовились узаконити застосування електрошокерів співробітниками поліції, тому негайно зупинити такий напад крім вогнепальної зброї було неможливо.

Відповідальність за застосування вогнепальної зброї для зупинення нападів на поліцію несе Верховна Рада та Кабмін, які не хочуть узаконити застосування поліцією нелетальних засобів зупинки злочинців — електрошокерів. В таких випадках застосування електрошокерів є виправданим, і це змогло б урятувати життя правопорушника.

Текст опубліковано з дозволу автора

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