Трагический эпизод успешной операции. Анализ одной из наших атак в Запорожской области 3 августа, 12:57

Выяснил обстоятельства относительно видео, где российский оператор дрона комментирует бой российского танка против нашей колонны в составе двух танков и шести бронеавтомобилей

Россияне рассказали, что один танк против восьми отразил атаку, создали громкий пиар. На самом деле это видео тяжелой и кровавой победы украинских войск, которое показывает, как несмотря на ошибки в планировании и применении, высокий героизм и мастерство украинских воинов переломили ход боя.

Видео дня

По данным, которые я собрал, на видео изображена атака в первый день украинского наступления на южном фронте.

4 июня подразделения 23-й механизированной бригады атаковали российские позиции в районе села Новодаровка Запорожской области.

В колонне на видео первыми шли два танка, а за ними — шесть бронеавтомобилей, у которых не было никакого противотанкового вооружения. То есть фактически в бой с российским танком имели возможность вступить только два передовых танка. Российский танк не уничтожил всю нашу технику — большая часть техники подорвалась на противотанковых минах. К сожалению, враг метко отстрелялся и смог отступить. Но потом видео обрывается на самом интересном — какие же результаты?

А дальше россиянам показывать было не так интересно. Экипажи и пехотинцы 23-й бригады не убежали, а закрепились в посадке возле разбитой техники и через некоторое время пошли вперед. То есть российскому танку не удалось отбить атаку.

И это было не единственное направление атаки на Новодаровку — также была атака на другом фланге. В бой за село вступила также 110-я бригада территориальной обороны.

А дальше россиянам показывать было не так интересно

Российская пехота обороняла село под прикрытием минных полей и с поддержкой трех танков Т-90А, по свидетельству наших бойцов. Один из этих российских танков уничтожен на окраине Новодаровки гранатометчиком 110-й бригады ТРО, обломки этого танка сейчас снимают все журналисты. После этого поражения два других танка убежали, в том числе тот экипаж, который атаковал нашу колонну.

После того, как российские танки бросили свою пехоту в селе, в контактном бою воины 23-й и 110-й бригад разгромили россиян, началось бегство, и уже вечером 4 июня Новодаровка была освобождена от оккупантов.

То есть российское видео — это один из неудачных трагических эпизодов в целом успешной для нас операции.

А теперь мое личное видение об ошибках и о выводах, которые, на мой взгляд, повлияли на результаты этого эпизода на видео:

1. К сожалению, командование корпуса, которое издавало приказ на применение 23-й бригады, не учло, что это новосозданная бригада, у которой не было отработано слаженности и применения в условиях реальных боевых действий. Планирование должно соответствовать реальным возможностям войск.

2. Не было достаточного взаимодействия со 110-й запорожской бригадой ТРО, которая длительное время действовала в этом районе, хорошо владела обстановкой, и могла бы сообщить о расположении минных полей и о системе обороны. Ведь 110-я бригада ранее уже заходила в Новодаровку. Наступление надо планировать опираясь на тех, кто лучше владеет тактической обстановкой.

3. При движении колонны бронетехники очевидно, что их действия не корректировались с дрона, и наши танкисты не получили своевременного сообщения и целеуказания о приближении к ним российского танка. Наличие российского танка было известно, обнаружить его и навести на него наши танки было возможно. Но, к сожалению, мы понесли неоправданные потери из-за отсутствия управляемости боем. Опыт войны показывает, что экипажи бронетехники во время действий в обороне или наступлении должны иметь постоянное информирование о противнике и управляться через дроны. Нельзя перекладывать задачу выявления целей во время маневренного боя исключительно на экипажи боевых машин. Не количество танков в колонне, а количество дронов, качество наблюдения и скорость реагирования на изменения обстановки создают преимущество в современном бою.

Российское видео показывает, каким тяжелым стало освобождение Новодаровки. И ошибки во время этой операции не стоит забывать, а стоит делать выводы, чтобы не повторяться.

И каждый из украинских героев, которые освободили село и внесли свой вклад в победу, заслуживают высших наград государства и общества.

Текст опубликован с разрешения автора

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