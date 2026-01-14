Опасный сигнал. Зеленский теряет контроль над Слугой народа?

Провал голосования за назначение министром энергетики Дениса Шмыгаля 13 января стал плохим сигналом для президента Зеленского и всей президентской команды. В чем проблема

Сначала вроде все шло нормально и контролируемо. Без проблем и с запасом голосов уволили с должностей Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля. Поэтому это можно было рассматривать как тест. За необходимые решения голосовали как минимум 180 депутатов от фракции Слуга народа. Еще около 85 голосов давали партнеры от депутатских групп и фракции Батькивщина.

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Тревожный звоночек прозвучал во время голосования за увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ. Решение приняли, но «за» выступили всего 235 народных депутатов. И без голосов 11 депутатов от фракции Батькивщина был бы провал.

Именно по этому вопросу и ожидались проблемы. Решение президента Зеленского об увольнении Малюка многим парламентариям, в том числе и из фракции Слуга народа, представлялось необоснованным и даже несправедливым. И поэтому его удалось продвинуть только с большим напряжением.

Далее таких проблем не ожидалось. Назначение Шмыгаля министром энергетики и Федорова министром обороны казалось чисто техническим делом. К кандидатам на эти должности не было претензий. Оба имели репутацию сильных и опытных государственных менеджеров, одних из лучших в нынешнем правительстве. Даже в оппозиции были уверены в их назначении на новые должности. Но не так получилось, как предполагалось…

Это стало шоком для всех. И для самих депутатов, даже в оппозиции, и для общественности, и особенно для президента Зеленского. Представляю его реакцию на эту ситуацию.

Скорее всего, руководство фракции потеряло бдительность и контроль

Министра энергетики у нас нет уже примерно два месяца (есть только исполняющий обязанности). И очевидно, что в условиях нынешнего энергетического кризиса это неправильно и проблемно. Нам нужен не просто министр энергетики, а сильный антикризисный менеджер на этой должности. И Шмыгаль имел возможность стать таким сильным министром.

К отсутствию министра энергетики сейчас добавляется и отсутствие министра обороны. И это в условиях войны. А всего сейчас в правительстве нет уже четырех министров — энергетики, обороны, юстиции и цифровизации. Это не новая для нас ситуация. Но в условиях войны желательно избегать кадровых дыр в правительстве, да и на руководящих должностях в других государственных учреждениях, особенно в сфере безопасности.

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Почему же произошла такая провальная ситуация? Анализ голосований, которые состоялись 13 января, дает четкий ответ на этот вопрос — это был провал именно фракции Слуга народа. У них и так далеко не все депутаты участвуют в голосованиях, а за кадровые и законодательные предложения президента и правительства в лучшем случае голосуют не более 190 депутатов из формально имеющихся 229 членов парламентского монобольшинства. И сначала казалось, что Арахамии удалось мобилизовать почти всех депутатов, которые остались лояльными Зеленскому. За отставку Шмыгаля проголосовали 180 «слуг», Федорова — 186. А вот за отставку Малюка с должности главы СБУ — уже только 168.

Но когда дошло до голосования за назначение министром энергетики Шмыгаля, «за» были только 153 депутата от фракции. Менее чем за три часа Слуга народа потеряла более 30 голосов. То есть это был именно их провал, а не «измена» партнеров из ситуативного большинства.

Некоторые парламентские инсайдеры говорят, что «предала» так называемая «группа Павлюка» в СН. Может, было нарушение каких-то договоренностей с этой группой, или у них были какие-то претензии, о которых мы не знаем. Но анализ свидетельствует, что ситуация, которая возникла с этим голосованием, была более сложной. За Шмыгаля не проголосовало и немало других «слуг», которые не имеют никакого отношения к «группе Павлюка».

Провал голосования состоялся после большого перерыва в пленарном заседании. Парламентские источники говорят, что многие депутаты, в том числе и из СН, во время перерыва поехали домой (в другие регионы). Скорее всего, руководство фракции просто потеряло бдительность и контроль над ситуацией с дисциплиной голосования.

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Это будет иметь очевидные негативные последствия. Во-первых, этот провал подтверждает глубокий внутренний кризис во фракции монобольшинства. Одновременно это свидетельствует о том, что президент Зеленский начинает терять контроль над Верховной Радой. И это очень опасный сигнал для него. А произошло это в том числе и потому, что Офис президента не занимается парламентскими делами, а премьер Юлия Свириденко не имеет личного влияния на парламентариев. Арахамия и Мотовиловец сами уже не вытягивают ситуацию с обеспечением парламентских голосований по ключевым вопросам.

Последние новости из парламентской среды могут еще спутать все парламентские расклады. НАБУ и САП подозревают руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, которые принадлежат к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов. По сообщениям СМИ, речь идет о Юлии Тимошенко.

Похоже, что открывается еще один «ящик Пандоры». Вследствие антикоррупционных расследований ситуация в Верховной Раде может стать на порядок более хаотичной. Сложная конструкция неформального парламентского большинства, в которое ситуативно входила и «Батькивщина», может стать еще более шаткой.

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Текст опубликован с разрешения автора