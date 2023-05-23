Философия — это вера богатых. Как выработать собственную 23 мая, 09:07 NV Премиум

И достичь результата в долгосрочной перспективе

Однією з характерних рис роздрібного інвестора є бажання швидко заробити, а як наслідок — зосередженість на подіях, що мають короткочасний вплив на ринки. Ось, наприклад, висмоктана з пальця американського законодавства проблема з дефолтом, про яку зараз тільки й мова. Швидше за все, через кілька місяців вже ніхто й не згадає, що «стелю» боргу було підвищено в сто перший раз, і заради цього республіканці чимось поступилися демократам чи навпаки. Але ж ні, всі активно слідкують за розвитком подій, обговорюють та роблять ставки на те, чим закінчиться ця історія.

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Що в цьому поганого? Погано те, що занадто висока концентрація уваги на стрічці новин приводить до ситуації, коли крізь дерева лісу не побачиш. Колись Чарлі Мангер, багаторічний партнер Уоррена Баффета, сказав, що люди дуже часто втрачають гроші через те, що забувають про головну мету, якої вони прагнуть досягнути. Нічого дивного — не важко втратити напрямок руху, коли на вас з усіх боків сиплють порадами «знаючі» люди, розповідаючи, як вони заробили тут, там, ще й трохи сям, і все це просто, легко, без переживань та стресу. Не заздріть даремно, легкі заробітки бувають тільки на словах! А якщо й трапляються, то не часто, як в казино, коли кулька зупиняється саме на вашому номері. Самі розумієте, такий успіх ніколи не триває довго.

Як же досягти результату в довгостроковій перспективі?