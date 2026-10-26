Мне могут возразить, что Украина — такой же кусок. Но ведь и Венгрия была частью социалистического лагеря. Решение о вторжении стало неизбежным именно тогда, когда она начала демонтировать коммунистические институты и говорить о возможности вступления в НАТО.

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С институциональной точки зрения Украина долгое время оставалась просто переименованной советской республикой, и Кремль это устраивало. Уже сама возможность подписания Соглашения об ассоциации создавала угрозу отказа от части постсоветских институтов. Победа Майдана 2013−2014 годов убедила Путина в том, что остановить этот дрейф политическим путем уже не удастся.

Кремль это устраивало

Что мы имеем на сегодняшний день? Государственные институты, вынужденные принимать европейские законы в то время, как Россия ликвидирует даже то постсоветское, что хоть немного отдаляло её от советского. СБУ и другие спецслужбы, вынужденные работать с западными разведками и быть их частью, в то время как в России ФСБ — это клон КГБ.

У нас церковь под омофором Константинопольского патриарха, в то время как российская церковь — это институт, одобренный в кабинете Сталина, организация, в которой в советское время 100 процентов священников были связаны с КГБ. И даже если отбросить национальный конфликт, о котором я постоянно говорю, нужно понимать: Россия просто не может допустить, чтобы всё это существовало у её границ. В конце концов, у русских с венграми не было национального конфликта. Было просто желание не допустить прецедента в собственной зоне влияния.

Поэтому, когда Путин говорит о денацификации, русском языке и церкви Гундяева, он не шутит. Восстановление советских институтов в колонии — это тоже путь к ее окончательному порабощению. Ведь после оккупации Венгрии ее гражданам разрешили оставаться венграми под властью правительства коллаборационистов. Украинцам же в Кремле — как вы неоднократно слышали от Путина — отказывают даже в этом.

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