Пора Шотландии освободиться 11 января, 13:20 Эксклюзив NV

Последние события демонстрируют, почему моей стране нужна независимость

Текст опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікація заборонена

Коли я минулого разу писала для цього видання у 2015 році, було практично неможливо передбачити той напрямок, у якому з того часу розгорталися світові події. Ми стали свідками брекзиту, обрання Дональда Трампа в США та його токсичної спадщини, глобальної пандемії, повернення війни на Європейський континент із жорстоким незаконним вторгненням Росії в Україну, а у Сполученому Королівстві — кризи вартості життя та загальноекономічної кризи в масштабах, небачених протягом багатьох десятиліть.

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Будь-яка з цих подій могла б посіяти безлад. Але всі вони разом узяті привели світ довкола нас у стан такої невизначеності, що її рідко зустрінеш у наші дні.

У Шотландії очолюваний мною уряд робить усе можливе, щоб захистити людей перед загрозою серйозних економічних проблем, з якими ми зіткнулися. Однак ці проблеми ще більше загострилися через необережні дії британського уряду, чия політика призвела до рекордно різкого падіння фунта стерлінгів до долара, що змусило Центральний банк проводити інтервенції для підтримки економіки й призвело до зростання відсоткових ставок. Останнє негативно впливає на звичайних громадян у часи, коли інфляція вже зросла до найвищого за майже 40 років рівня.