Надежда еще есть. Что придется сделать Лиз Трасс 8 сентября, 13:28 Джим О’Нил: Лиз Трасс презентовала себя современной Маргарет Тэтчер (Фото:REUTERS/TOBY MELVILLE)

У нового британского премьера Лиз Трасс осталось всего два года и несколько месяцев до проведения новых всеобщих выборов. Чтобы выстоять, ей будет необходимо решить длинный список проблем

С учетом того, что члены Консервативной партии выбрали министра иностранных дел Лиз Трасс преемницей Бориса Джонсона в качестве своего лидера, в Соединенном Королевстве будет третий премьер-министр с тех пор, как в июне 2016 года избиратели приняли решение выйти из Европейского Союза.

Видео дня

У Трасс осталось всего два года и несколько месяцев до проведения новых всеобщих выборов. Чтобы выстоять, ей будет необходимо решить длинный список политических проблем, объединить свою глубоко разделенную партию и привлечь на свою сторону больше общественности. Учитывая, что ее предшественник был снят через два с половиной года после того, как получил большинство из 80 мест, ее задача будет не из легких.

Пытаясь склонить на свою сторону 180 000 членов Консервативной партии, Трасс презентовала себя современной Маргарет Тэтчер, выступая за снижение налогов для физических и юридических лиц и меньшее регулирование — классический правоцентристский рецепт для ускорения экономического роста. Но поскольку перед населением Великобритании стоит немало неотложных проблем, еще предстоит увидеть, выполнит ли она, или сможет ли даже следовать этим обещаниям.

Как предполагают многие политические обозреватели, о деятельности Трасс и ее политическом будущем будут судить в очень краткосрочной перспективе. Забудьте об обычном окне «первые 100 дней»; эта премьер-министр должна подумать о том, чем она может отличиться в течение первого месяца.

С 2010 года Трасс занимала различные государственные должности, и одним из ее достоинств в послужном списке является адаптивность. После своей поддержки Remain в кампании Brexit, она перешла на другую сторону и сумела удержать позиции в двух кабинетах, решительно выступающих за Brexit, сначала при Терезе Мэй, а затем при Джонсоне.

Если ей это удастся, она могла бы прослужить дольше, чем даже Тэтчер

Она еще раз доказала свою адаптивность в предвыборной кампании на пост лидера Тори. На вопрос как она отреагирует на энергетический кризис и кризис прожиточного минимума в этом году, Трасс неоднократно заявляла, что не поддерживает подачки. Тем не менее, в своем последнем интервью перед голосованием заявила, что в течение недели представит конкретный политический ответ, и ходят слухи, что она планирует объявить о замораживании цен на энергоносители. Мало того, что эта политика обойдется Казначейству еще в 100 млрд фунтов стерлингов ($115 млрд); но и окажется что это то, за что выступали основные оппозиционные партии в течение всего лета.

Замораживание цен на энергоносители явно сопряжено с большими фискальными рисками, особенно если Трасс все еще намерена сократить налог на национальное страхование, отменить запланированное повышение корпоративного налога и увеличить расходы на оборону до 3% ВВП. Однако с политической точки зрения это, вероятно, разумно, если она хочет начать с правой ноги.

Трасс также продемонстрировала гибкость, когда в последнем предвыборном интервью ее спросили о процентных ставках и Банке Англии. После того как на протяжении всей кампании она ругала Банк Англии и давала понять, что будет настаивать на изменении его мандата, она предложила гораздо более традиционный ответ, заявив, что в ее обязанности не входит комментировать правильный уровень процентных ставок (это является прерогативой независимого центрального банка). Накануне победы на выборах партийного лидера она звучала гораздо более премьер-министром.

Но если Трасс хочет, чтобы более широкий электорат считал ее способным лидером, заслуживающим переизбрания в конце 2024 года (или ранее), она должна будет сделать больше, чем просто оставаться адаптируемой. Ей нужно будет занять политические позиции, подкрепленные рациональным анализом, и это почти наверняка потребует от нее отказа от своей узкой программы кампании по снижению налогов и дерегулированию.

Более того, она не сможет обеспечить своей партии большинство на всеобщих выборах, не выиграв несколько мест в так называемых округах Красной стены (традиционно ориентированных на лейбористов) в Мидлендсе, Северной Англии и Уэльсе. У этих избирателей будут совсем другие политические предпочтения, чем у небольшой когорты убежденных тори, которые поставили ее во главе. Многие, несомненно, поддержали бы более жесткое регулирование и более высокие налоги для улучшения государственных услуг.

Если бы я был Трасс, я бы оставался непредубежденным в этих вопросах. Она все еще, может быть, склоняется к снижению налогов и уменьшению регулирования; но она не должна позволять этим предпочтениям препятствовать необходимым действиям по более насущным проблемам, таким как кризис прожиточного минимума. Если она честна в этом вопросе, избиратели-консерваторы должны понять, что ее вынудили обстоятельства.

Конечно, если Трасс хочет удовлетворить самые насущные потребности страны, а не просто потворствовать избирателям, она сосредоточится непосредственно на повышении производительности, особенно во многих областях, где она постоянно была слабой. Если ей это удастся, она могла бы прослужить дольше, чем даже Тэтчер или Тони Блэр.

Возможно, это и есть принятие желаемого за действительное. Но так как она только в начале пути, надежда еще есть. В сегодняшнем все более нестабильном мире продемонстрированная Трасс гибкость перед лицом крупных экономических и геополитических событий может оказаться именно тем, что нужно стране.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Copyright: Project Syndicate, 2022

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.