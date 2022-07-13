Конец иллюзий по Борису Джонсону 13 июля, 13:43 Эксклюзив НВ

После беспрецедентной волны увольнений министров у Джонсона практически вырвали из рук ключи от дома 10 на Даунинг-стрит: так упорно он не желал признавать свой проигрыш

«Отчаявшийся, маниакально лживый премьер-министр цепляется за власть». Таким был заголовок на первой странице бумажной версии газеты The Guardian 7 июля 2022 года. Но можно ли действительно объяснить странное поведение премьер-министра Британии Бориса Джонсона неким психическим расстройством?

Видео дня

Подобные поверхностные утверждения очень часто встречаются в современных средствах массовой информации. В случае Джонсона просто трудно найти статью, в которой бы ему не ставили тот или иной психиатрический диагноз. И если и ведутся споры, то лишь о том, какое именно у него психическое заболевание, а не о том, что могут существовать другие психологические объяснения его сюрреалистическим, возмутительным выходкам.

После беспрецедентной волны увольнений министров у Джонсона практически вырвали из рук ключи от дома 10 на Даунинг-стрит: настолько упорно он не желал признавать всем очевидную логику возникших у него затруднений. Даже в своей речи, в которой он, наконец-то, объявил об отставке, он возложил вину за свой уход на «стадный инстинкт» коллег по Консервативной партии и предположил, что сегодня смена руководства выглядит весьма «эксцентрично».

Но действительно ли он страдает «манией и галлюцинациями»? Для психиатров это технические термины с очень точным значением. Жертвы, страдающие манией, готовы цепляться за свое очевидно ошибочное мнение вопреки совершенно убедительным доказательствам обратного. Однако если человек соответствует всем этим критериям, нам на самом деле понадобится дополнительная информация. Мы должны задаться рядом других вопросов. Почему этот человек столь упорно сопротивляется аргументам разума? Чем объяснить его или ее серьезные ошибки в суждениях?

Согласно науке о психологии лидерства, те же качества, благодаря которым некоторые лидеры становятся популярными, могут привести к их последующему падению. И поэтому психодрама победившего на выборах лидера довольно часто объясняется бессознательным самого общества: иногда у нас оказываются маниакально лживые лидеры, потому что мы сами обманываем себя, когда голосуем.

Дэвид Коллинсон, профессор Ланкастерского университета, изучающий психологию лидерства и организаций, связывает эти проблемы с избыточно позитивным мышлением. Он называет это «прозак-лидерством», напоминая о знаменитом антидепрессанте, которые приободряют людей, но никак не исправляет проблемы в их жизни. По мнению Коллинсона, «прозак-лидерство стимулирует руководителей верить в собственные рассказы о том, что все идет прекрасно, и не позволять своим сторонникам говорить о проблемах или признавать ошибки».

Позитивность во имя позитивности не позволит стране далеко продвинуться

В политической жизни прозак-лидеры приходят к власти, предлагая электорату невероятно оптимистичную картину будущего. Когда общество покупается на идеи такого прозак-лидера, оно само уже покачивается на грани самообмана. Страна, получающая подобных руководителей, уже страдает и отчаянно нуждается в искусственной помощи. Термин Коллинсона несомненно подходит для описания Джонсона, человека, знаменитого своим постоянно дружелюбным настроем и неустанным оптимизмом. Стоит напомнить, что до начала политической карьеры Джонсон часто появлялся в комедийных телепрограммах.

Впрочем, сегодня уже никто не смеется. Прозак-лидеры неизбежно становятся жертвами собственной позитивности, потому что они отказываются учитывать факты, противоречащие их «розовым» оценкам ситуации. Даже когда вокруг них все рушится, они будут концентрировать внимание на чем-то позитивном, убеждая себя в том, что еще существуют способы выбраться из пропасти.

Кто-то, возможно, причислит к категории таких прозак-лидеров Дональда Трампа. Когда он совершенно явно проиграл президентские выборы 2020 года, он убедил своих сторонников в том, что на самом деле они одержали победу и еще могут это доказать. Однако весьма сомнительно, что Трамп на самом деле верил в то, что говорил. Комитет Конгресса по расследованию событий 6 января собрал массу доказательств, показывающих, что Трамп прекрасно понимал — он проиграл.

Другой потенциальный пример — Владимир Путин, который охмурил ностальгическим, выдуманным миром своих сторонников и российскую публику в целом. Возможно, он действительно уверен, что его шансы захватить Украину выше, чем они есть на самом деле, особенно учитывая сообщения о том, что его плохо информируют собственные генералы.

Коллинсон считает демонстративную позитивность отличительной чертой современной культуры. Для корпоративных и политических лидеров оптимистичная самореклама стала нормой. Джонсон, наверное, считает очевидным, что он обязан демонстрировать силу, власть и уверенность в себе.

Напротив, бывший министр финансов Риши Сунак в своем письме с заявлением об отставке резко раскритиковал Джонсона за то, что тот скрывал от общества негативную правду. «Наша страна столкнулась с колоссальными проблемами, — написал Сунак. — Мы оба хотим экономику с низкими налогами и высокими темпами роста, а также государственные услуги мирового класса, но все это можно обеспечить ответственным образом только при условии, если мы будет готовы много работать, идти на жертвы и принимать трудные решения».

Большинство людей знают, что, если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, скорее всего, так оно и есть. Одно дело говорить обществу, что лучшее будущее возможно, и совсем другое — заявлять, что попасть в это будущее будет очень легко. Отличительная черта прозак-лидеров состоит в том, что они никогда не позволяют собственным представлениям об истине сталкиваться с реальностью. Напротив, они всегда будут уклоняться от реальности. В своей речи об отставке Джонсон цеплялся за идею, что, «даже если сейчас ситуация может иногда казаться мрачной, нас ждет золотое будущее».

Сегодня перед британским обществом стоит задача спуститься на Землю. Позитивность во имя позитивности не позволит стране далеко продвинуться.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Copyright: Project Syndicate, 2022

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.