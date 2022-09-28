Почему налоговый эксперимент Великобритании всколыхнул мир 28 сентября, 16:56

Сейчас Великобритания пишет методичку для стран, которые хотели бы снизить налоги в неблагоприятное по экономическим законам время

Напомним, что основой избирательных дебатов на должность британского премьер-министра был вопрос налогов. В результате концепция понижения налогов Лиз Трасс победила концепцию Риши Сунака " высокие налоги для укрощения инфляции".

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В минувшую пятницу министр финансов правительства Трасс объявил конкретный план крупнейшего с 1979 года снижения налогов. Прежде всего этот план выполнил основные предвыборные обещания Трасс — отменить повышение налога на доходы и запланированное повышение корпоративного налога. Вместе с этим презентованный пакет содержал и целую кучу неожиданных налоговых скидок, в частности уменьшение налогов для высокого уровня доходов и повышение лимита, с которого не нужно платить так называемый гербовый сбор ( stamp duty) при покупке недвижимости.

Общая цена вопроса за все налоговые послабления — большие заимствования. По оценкам министра финансов правительства Трасс Кваси Квартенга, британскому правительству предстоит заимствовать 72 млрд фунтов до конца текущего финансового года ( т. е. до апреля 2023 г.) и еще 250 млрд фунтов в следующие 5 лет.

В общем, это не первый случай в истории, когда политики поддаются соблазну сделать налоговые скидки и преференции ( Сколько подобных попыток мы видели в Украине, трудно даже посчитать). Ну и как обычно в подобных случаях, уже четвертый рабочий день в Великобритании разворачивается цепная реакция на финансовый эксперимент правительства.

Первым на новую налоговую политику Великобритании отреагировал рынок. В день объявления этого плана инвесторы начали массово продавать 5- и 10-летние государственные облигации и подняли стоимость заимствований для британского правительства выше 4%.

Этот сценарий в любой стране можно считать « резервным планом»

Фунт стерлингов в пятницу продемонстрировал самое большое с марта 2020 года однодневное падение и даже побил рекорд 1985 года. ( в понедельник немного отыграл до уровня $1,08). Причем фунт ослабевает не только по отношению к доллару, но и по отношению к другим валютам, что уже является прямым следствием политических решений, а не только укрепление американской валюты.

26 сентября правительство попыталось успокоить инвесторов и пообещало 23 ноября презентовать план среднесрочных заимствований, а Офис бюджетной ответственности опубликует свои независимые прогнозы по долговой нагрузке и состоянию публичных финансов страны. Впрочем, это не имело существенного эффекта. Инвесторы ожидают существенного повышения процентной ставки Банком Англии и пересмотра некоторых налоговых новаций от правительства, хотя последнее пока не находит потенциала.

28 сентября ситуация вызвала почти беспрецедентную реакцию международных финансовых институтов. Прежде всего, свое заявление выпустил Международный валютный фонд, обычно крайне редко публично критикующий развитые экономики. Но тут МВФ оказался категоричным и призвал правительство " пересмотреть" свою политику. Фонд предупредил о риске еще большей инфляции и углублении неравенства, дипломатически намекнув, что нововведения играют на руку наиболее обеспеченным слоям британского общества.

Следом вышло международное рейтинговое агентство Moody’s, которое повысило свою оценку риска понижения кредитного рейтинга Великобритании и снизило прогноз роста ВВП страны в 2023 году с 0,9% до 0,3%. Что достаточно иронично, потому что британский министр финансов представил свой план сокращения налогов как стимул для экономического роста.

Короче говоря, международная финансовая система, значительная часть которой — британская экономика, запустила свои рычаги сдерживания политических желаний и амбиций.

И сейчас последний шаг — Банк Англии вышел с анонсом выкупа долгосрочных государственных облигаций «в тех объемах, в которых будет нужно». Этот сценарий в любой стране можно считать " резервным планом" на наиболее критическую ситуацию. Поскольку рынок об этом знает, фунт стерлинга отреагировал на заявление очередным падением до $1,05. И здесь можно упоминать цитаты из предвыборных дебатов по поводу уровня независимости центробанка.

Короче, британская экономика не видела подобных потрясений уже десятки лет, даже COVID так не повлиял. Обычно такие эксперименты с налогами и публичными финансами присущи скорее развивающимся странам. Сейчас все мировое финансовое сообщество наблюдает, удастся ли новому правительству Великобритании сломать систему экономических законов, и как далеко оно будет идти в выполнении своих предвыборных планов. Причем результат может послужить примером для других стран, а последствия будут иметь глобальный экономический эффект.

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