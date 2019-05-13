Великий прорыв в физике и освоение Луны Сегодня, 00:00 16382 Цей матеріал також доступний українською NASA Самые интересные новости науки NASA

На этой неделе американский ученый выдвинул гипотезу о том, что кванты могут формировать все, что нас окружает, а Джефф Безос предложил освоение Луны.

1 Гигантская Матрица

Физик-теоретик из США Брайан Свинг предложил теорию, согласно которой мельчайшие частицы материи создают все пространство во Вселенной.

Это предположение может дополнить один из ключевых прорывов в современной физике - появления Общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

Что сделал Свинг? Он попробовал сопоставить законы геометрии пространства-времени Эйнштейна с современными математическими расчетами квантовой механики и ее альтернативных пространств.

Одним из них является антидеситтеровское пространство - максимально симметричное пространство, в котором отсутствует кривизна.

Свинг пришел к выводу, что в антидеситтеровском пространстве математическое описание пространства-времени соответствует математическому описанию квантовой механики.

Иными словами, четырехмерная структура пространства-времени (длина, ширина, глубина и время) может быть закодирована в трехмерной квантовой физике.

Звучит несколько парадоксально, но на самом деле Свинг попросту утверждает, что квантовая запутанность буквально формирует пространство-время во всей Вселенной. А следовательно, все, что нас окружает является своего рода голограммой квантового мира. Только в этой голограмме присутствует такой параметр как время.

Это - не просто еще одна теория о Матрице и Вселенной-голограмме. Это - попытка связать воедино квантовую физику с теорией Эйнштейна.

Если ученые поддержат Свинга, его работа может стать важным шагом к той самой Общей “теории всего”, о которой физики говорят уже целое столетие.

2 Колония на Луне

Джефф Безос, богатейший человек планеты, основатель Amazon и космической компании Blue Origin, обнародовал свой план колонизации Луны.

По его словам, люди должны вернуться на спутник Земли в 2024-м.

Причем, с гораздо более прагматичными целями, чем, к примеру, те, с которыми Илон Маск предлагает лететь на Марс.

Безос хочет сохранить Землю в качестве места обитания человечества, а все вредное производство перенести в космос.

Он представил проект лунного модуля, который сможет доставлять на Луну грузы, а также рассказал об изучении Южного полюса Луны. По предварительным данным, там содержатся большие запасы льда, из которого можно производить ракетное топливо для будущих миссий.

Кроме постепенного переноса тяжелого производства из Земли на Луну и добычи лунных полезных ископаемых по типу платины и гелия-3, по плану Безоса Луна должна стать первым отрезком пути, которую построит человечество для шествия в космос.

Откровенно говоря, идеи Безоса мне ближе, чем красивая, но утопичная мечта Маска о колонизации Марса. Земля идеально подходит для человека, нам незачем улетать куда-то. Если мы перенесем тяжелую промышленность в космос, то Земля превратится в уютную планету, способную прокормить многие миллиарды людей.

Да, это тоже звучит утопично, но я верю в такую перспективу больше, чем в идею о том, что люди смогут полноценно жить в таком неприглядном месте, как Марс.