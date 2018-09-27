Вадим Васильчук

Украинское общество до сих пор находится в ожидании результатjd расследований преступлений режима Януковича
Украинское общество до сих пор находится в ожидании результатjd расследований преступлений режима Януковича
Природа человеческая требует привязки к земле, родине; прививання любви тоже должен быть правильным
Патриотическая программа на сегодня - номинальный фейк
Порошенко обидели в Вероне, Лукашенко обиделся на Украину, а американцы пошли войной (холодной) на Китай
Сейчас для Украины крайне удачный момент для того, чтобы решить проблему с Венгрией за счет более сильных игроков
За последние полтора года в городе режут, подстреливают, нападают в среднем на одного активиста или журналиста в месяц
Лидеру французских националистов предписали проверить психику, Венгрия наехала на Украину, Трамп назвал главную американскую ошибку
Москва изначально знала, кто сбил самолет. Десять часов понадобилось, чтобы придумать объяснение, позволяющее Москве и Дамаску сохранить лицо
В ближайшие недели в американском Конгрессе начнется рассмотрение законопроекта о жесточайших санкциях против России. Документ официально называется "О защите от агрессии Кремля"
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