Специально для NV

Однако в международной политике арифметика партийных мандатов редко трансформируется в аналогичную арифметику поддержки. Новый баланс сил в Вашингтоне открывает возможности и создает риски. Главный из них — принять ослабление Трампа за усиление позиций Украины.

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Именно этот парадокс стал центральной темой закрытой дискуссии Клуба Национальной платформы устойчивости и сплоченности под названием «Подсчет поддержки: что промежуточные выборы в США будут означать для Украины», которая уже традиционно проходит в Киеве. Обсуждение с участием американских и украинских экспертов показало: вопрос не в том, сколько демократов теперь в Конгрессе. Вопрос в том, кто преобразует новую конфигурацию власти в конкретные решения касательно войны, санкций и гарантий безопасности.

Американцы голосовали не за Украину и не против нее. Они голосовали, исходя из стоимости собственной жизни, последствий внешнеполитических авантюр и ответственности президента за данные обещания. Трамп шел к власти с имиджем человека, который не втянет США в новые войны и быстро завершит старые. Война с Ираном, ее экономические последствия и отсутствие быстрого мира обнажили разрыв между обещаниями и реальностью. Для Украины это принципиально: наш вопрос остается частью американской внутренней политики, а не ее центром.