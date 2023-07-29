Как начать думать наперед в условиях неопределенности 29 июля, 10:48 NV Премиум

Я знаю очень мало людей, которые думают на два, три или четыре года вперед. Еще меньше тех, кто думает на 5, 10 или 15 лет вперед. Добавьте к этому неопределенность — главное условие современного мира

Текст опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2022 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Враховуйте невизначеність

Найкраща страховка для бізнесу на майбутнє — мати ближчий зв’язок зі своїми покупцями та споживачами, більший, ніж у будь-кого іншого, щоби робити усі можливі ступені покращення продукту, але при цьому мати постійно відкритий радар. Це дуже корисно, якщо ви готуєтесь до стрибка вперед. Можливо, він не потрібен вам сьогодні. Можливо, він знайде лише 2% реципієнтів на ринку. Але це будуть саме ті покупці, що надаватимуть вам інформацію про те, якими будуть завтрашні проблеми та як їх можна вирішити. Цей сегмент авангарду — найважливіший. Він є вашою страховкою. Коли ринок посунеться далі, та інші лише почнуть розробляти такі товари, ви вже матимете їх, завдяки тим 2%, та зможете їх вдосконалювати. Так діють Amazon, Tesla, Space X та навіть Apple. Вони мислять на 10 років наперед.

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