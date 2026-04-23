Военная куртка Эфиопа

На войне люди верят в разные вещи. Кто-то носит жетон под броней. Кто-то иконку в кармане. Кто-то письмо от жены. Эфиоп носил куртку

И действительно, с ней было связано слишком много случайностей, чтобы назвать это просто совпадением. Минное поле, в которое они заехали в сумерках и выехали, не подорвавшись ни на одной российской мине. Выход с позиции, тяжелый и хаотичный, когда погибло пятеро бойцов, а на нем ни одной царапины. Когда снаряд лег за блиндажем и разобрал перекрытие, одна балка упала рядом, зацепила край куртки, разорвала ткань, но кожу не задела.

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Эфиоп возил с собой эту военную куртку всегда. Надевал на задания. Говорил: «Пока она цела, цел и я. Она моя кольчуга».

Куртка лежала свернутая в бауле, висела в блиндаже на гвозде, иногда служила подушкой. Она пахла дымом, сыростью посадок и потом долгих выходов.

На рукаве, в месте где она немного обгорела, заплатка, на карманах потертые швы. Эфиоп стирал ее только руками (никаких машин, только руки), и хозяйственным мылом, сам латал дыры, если таковые появлялись. Он был из тех бойцов, у которых всегда была иголка и нитка.

Стирал ее только руками и хозяйственным мылом

Эфиоп считал: — Семь, — и перечислил случаи, когда мог погибнуть. Чудо спасло его, когда русские зашли в тыл позиции и бросили в блиндаж взрывчатку.

— Как так могло случиться, что я цел? Только оглушило. А остальное… Это моя восьмая жизнь.

Иногда над ним шутили: — Смотри, у кота девять. Смотри, чтобы, сам понимаешь.

Но Эфиоп махал рукой.

— Тю! Я мог погибнуть, но я жив. Значит, Бог хранит меня для чего-то. Знать бы для чего.

Этот вопрос звучал часто.

Эфиоп. Его так прозвали еще в учебном центре. Никто уже и не помнил, почему именно. То ли из-за темного загара, который не сходил даже зимой, то ли из-за кудрявых волос, или просто потому, что в армии каждому быстро находят позывной. Эфиоп, значит Эфиоп. Почему нет? Свое настоящее имя он почти не использовал. Да и зачем?

Он был спокойный. Иногда ночью, в селе, где базировались и отдыхали после боевых выходов, он просыпался, выходил на улицу и просто стоял. Куртка была на нем. Он курил и смотрел в темноту. Он любил слушать ночь.

Удивительно, но первое мое воспоминание о нем: это темная фигура на фоне звездного неба, где-то в Херсонской области. Он стоял у двери и курил. Красное пятнышко от сигареты то вспыхивало — затяжка, то тускнело и опускалось вниз.

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— Видишь, — говорил он одному бойцу, — снаряд всегда летит быстрее звука. Поэтому сперва свет, а потом бах.

— А как понять, что он летит в тебя?

— Никак. Но если слышишь — значит не у тебя, — сказал это без шутки. Просто как правило.

В том же доме вспоминается смех. Бойцы касались куртки Ефиопа в шутку:

— На удачу, — и смеялись как дети. Они собирались на выезд.

— Только не порвите ее, — говорил Эфиоп.

И все смеялись. На войне люди верят в разные вещи. Кто-то носит жетон под броней. Кто-то иконку в кармане. Кто-то письмо от жены. Эфиоп носил куртку.

И она действительно держалась на удивление долго. Пока однажды не случилось то, о чем он никогда не говорил.

Это было осенью. Ветер тянул дым вдоль посадки и земля была мокрая от ночного дождя. Они двигались медленно, почти наощупь. Впереди шел сапер. За ним — Эфиоп. И вдруг сапер поднял руку. Остановка. Все замерли. Он наклонился, что-то разглядел в траве.

— Растяжка.

Тонкая проволока тянулась прямо на уровне колена Эфиопа.

Эфиоп опустил голову и посмотрел на куртку как будто проверял, здесь ли она еще.

— Ноль, — тихо сказал он.

Никто тогда не спросил, что это значит. Потому что все и так знали. И только потом один из бойцов сказал:

— Слушай.

— Да?

— А что будет, когда куртка порвется окончательно?

Эфиоп долго молчал. Очень долго. Потом пожал плечами и прошептал:

— Тогда придется жить самому. Или умереть.

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Текст опубликован с разрешения автора