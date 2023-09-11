Война и вакцинация. Что стоит делать детям и взрослым 11 сентября, 12:21

Перестраховаться не помешает

Побутує думка: під час війни — не до щеплень. Насправді ж виснаження нервової системи призводить до зниження імунітету до всіх хвороб. Вчасна та системна вакцинація — один із способів захисту як дітей, так і дорослих.

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Обережно, діти!

Зрозуміло, чому у перше півріччя 2022 року різко впав рівень вакцинації дітей. Це відбувалося з двох причин: значна кількість людей не мала сил чи можливості вакцинувати молодше покоління родини. Також мільйони дітей різного віку залишили країну.

Тому рівень вакцинації став загрозливо нижчим від рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Нагадаймо, що ВООЗ рекомендує для формування надійного колективного імунітету рівень вакцинації - 95%. В Україні роками цей показник не був настільки високий. Але, оскільки рівень вакцинації перевищував 80%, а по деяких напрямках сягав і 90%, то, загалом, вдавалося утримувати епідеміологічну ситуацію в нормі.

Досить відчутними кілька років поспіль були спалахи кору. Особливо загрозливим став 2019 рік, який, за даними ВООЗ у всьому світі, сягнув найвищої точки заражень за 23 роки. Загалом було зареєстровано 870 тисяч випадків захворювання, а смертність від епідемії кору сягнула 207,5 тисяч осіб в світі.

В Україні того року було зафіксовано понад 55 тисяч випадків захворювання на кір. Це більше ніж у всій Європі разом взятій, яку також зачепила епідемія кору 2017−2019 років.

Вакцинація, не примусова, але надважлива

Ще однією, неочевидною пересічному громадянину, загрозою став поліомієліт. Хоча випадки поліомієліту в Україні були поодинокими, кожного разу йшлося про незворотно скалічене з дитинства життя людини.

У 2022 році рівень вакцинації у середньому по країні відчутно знизився. Зокрема за даними Центру громадського здоров’я з усіх дітей до 1 року лише:

— Трохи більше 70% отримали щеплення проти туберкульозу.

— Лише 62% - проти вірусного гепатиту В.

— Майже 73% - проти дифтерії, правця та кашлюку.

— Понад 74% - проти кору, паротиту, краснухи а 1 рік.

— 74% - проти ХІБ-інфекції.

— Менше 69% - проти поліомієліту.

Інші вікові категорії по своїм календарям вакцинації демонстрували аналогічний, досить низький відсоток.

На щастя, спалаху епідемій не відбулося. Це сталося, зокрема, в результаті зниження соціальних контактів в умовах активної фази війни.

2023 рік показав позитивну динаміку у дитячій вакцинації. Оскільки і сам батьки, і медична система країни змогли адаптуватися до викликів війни та продовжили піклуватися про майбутнє.

Данні за перше півріччя, свідчать про те, що при сталій динаміці о кінця року від 80 до 90% дітей будуть вакциновані. Відповідно за перші 6 місяців року з усіх дітей до 1 року:

— 40,7% вже отримали щеплення проти туберкульозу.

— Понад 44% - проти вірусного гепатиту В.

— 45,4% - проти дифтерії, правця та кашлюку.

— Теж 45,4% - проти кору, паротиту, краснухи а 1 рік.

— 47% - проти ХІБ-інфекції.

— 46,7% - проти поліомієліту.

Відповідно, при таких темпах до кінця року цей відсоток має подвоїтися.

Певну тривогу викликає вакцинація шестилітніх. За календарем вакцинацій діти мають отримати повторні дози з певних вакцин. Але поки що показники щодо деяких з них досить низькі.

— Трохи більше 45% - проти дифтерії, правцю.

— Менше 40% - проти кору, паротиту, краснухи в 1 рік.

— Менше 42% - проти поліомієліту.

Вакцинація, не примусова, але надважлива.

Якщо у більшості дорослих українців запитати «чи робили щеплення?», вони згадають хіба що вакцину від Covid-19. У дорослому віці лікарі вважають необхідним робити що десять років вакцинацію від дифтерії та правцю. Зокрема, правець вкрай підступна хвороба, при найменшому поранені (хоч на шашликах) можна зустріти збудника, смертельно небезпечного для людини.

Недарма у військах проводиться вакцинація, адже воїни постійно перебувають у патогенних умовах.

Кожен дорослий громадянин України може зробити щеплення від дифтерії та правцю безкоштовно у сімейного лікаря. Достатньо виявити бажання.

Календар щеплень, затверджений наказом МОЗ від 11.08.2014 № 551, передбачає, що повнолітні громадяни країни мають право на безоплатне щеплення від дифтерії та правця кожні десять років.

На середину року таких бажаючих дорослих виявилося трохи менше 25%.

Кожна доросла людина має право обирати, чи варто вакцинуватися, але, при цьому несе відповідальність за наслідки відмови.

Напередодні важкого осінньо-зимового сезону варто подумати про інші форми вакцинації, що не входять до безкоштовного календаря, але можуть стати у нагоді в воєнних умовах. Йдеться про щеплення від вітряної віспи (якщо не хворіли); ротавірусної, менінгококової та пневмококова інфекцій, грипу.

Перш ніж застосувати такі профілактичні заходи варто порадитися з лікарем. Але для людей, які перебувають у районах високого ризику порушень комунальних систем, перестрахуватися не завадить.

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