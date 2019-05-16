Вакарчук спасет Украину? Сегодня, 19:42 816 Цей матеріал також доступний українською

Украина проведет выборы в парламент 27 октября. И есть все признаки того, что силы там будут никак не новые

Прошло пять лет после уличных протестов Евромайдана, а украинцы до сих пор ждут трансформационных лидеров и справедливости. В начале июня политический новичок Владимир Зеленский присягнет в качестве президента. Но это не обязательно приведет к существенным изменениям для страны: следующий президент Украины неопытный, а его связи с олигархами настораживают. Парламент – орган, которому украинцы в стране доверяют меньше – выносит наиболее важные решения и назначает правительство. И есть все признаки того, что силы там будут никак не новые.

Украина проведет парламентские выборы 27 октября. И сейчас, когда майские праздники уже позади, политика в полном разгаре и каждый прихорашивается и готовится к новой битве. Впрочем, пока законодатели и кандидаты, которые хотят справедливости, не могут сработаться. А наиболее популярные политики в целом представляют одну и ту же старую коррупционную элиту.

На прошлой неделе в Стэнфорде мы предварительно расценили приближаеющееся. Шесть политиков из украинских ведущих, направленных на реформы, партий и общественных движений (плюс один из Блока Петра Порошенко, чьи реформистские задатки в лучшем случае сомнительные) выступили на сцене, чтобы представить свои платформы, обжаловать прошлые решения, и призвать Запад дать им больше времени, чтобы наконец объединиться.

Как показывает математика, объединение не станет панацеей

Я модерировала эту панель, где были Мустафа Найем из «Действуй с нами», независимая Анна Гопко, Александр Данченко, когда-то из «Самопомощи», Артур Герасимов из БПП, Михаил Лев из «Гражданской позиции», Максим Нефьодов из «Люди важны», Алексей Рябчин из «Батькивщины». Аудитория главным образом состояла из украинцев из диаспоры с залива Сан-Франциско.

Найем – горячий журналист-расследователь, который стал политиком, и который, как приписывают, подстрекнул к протестам на Майдане своим призывом в Facebook делать больше, чем просто ставить «лайк» под постом – сказал толпе, что реформистским партиям в его стране необходимо еще две недели на объединение.

Называйте меня скептичной, но Найем говорит подобное уже 52 недели. Что изменят еще две?

В прошлом году Найем и другие пытались объединить шумную украинскую оппозицию вокруг единого президентского кандидата, и провалились – даже после многочисленных попыток.

Все ждали, что рок-звезда Слава Вакарчук спасет положение. Слава церемонился и, наконец, решил, что ему не по зубам политика высокого уровня. Зеленский ухватился за возможность, и все остальные теперь – история.

Перемотай на сегодняшний день. Украинские реформаторы знают, что им необходимо делать, чтобы сделать Украину приличной, нормальной европейской страной, и они даже не могут сформировать одну-единственную партию. Найем может быть прав – ему может и удастся объединить свою группу «Действия с нами» с «Люди важны», еще одним новым правоцентристским общественным движением, регистрируется как политическая партия 25 мая. Также возможно, что и другие политики вроде Анны Гопко, действующего и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, и, потенциально, Вакарчук, присоединятся.

Но толку из этого.

Даже если случится чудо и украинские реформаторы объединятся, они в лучшем случае получат 8-10% голосов. Ни один из них не имеет доступа к большим телеканалам. Имя ни одного из них не является широко известным в стране, кроме как у Найема. Даже 10% не будет достаточно, чтобы что-то изменить в следующем парламенте.

Широкая картина не слишком привлекательна. Согласно последним рейтингам, с 26% лидирует партия Зеленского, а вслед за ней идет пророссийская Оппозиционная платформа «За життя» с 14%, БПП с 14%, «Батькивщина» с 12%, «Гражданская позиция» с 5%, Игорь Смешко с 5%, и «Радикальная партия» с 4,8%. Следующая коалиция в украинском парламенте будет раздробленная, хрупкая, и не слишком сфокусированная на реформах.

Впрочем, надежда все же есть. Украинские политики, несомненно, недисциплинированные и византийские, но Запад все еще может существенно повлиять на них. Но чтобы сделать это, ему необходимо наклониться. Есть куча всего, что могут сделать западные лидеры, чтобы побудить Украину твердо держаться на пути реформ, или даже осуществлять их усерднее и быстрее следующие пять лет.

Западу следует публично настоять на том, чтобы украинские реформаторы объединились, в то время частно сотрудничая с ними вне сцены. Западным донорам следует предложить нанять профессионального переговорщика, который знает региональные языки, чтобы обеспечить, что на этот раз объединение реформаторов таки произойдет.

Даже в таком случае, как показывает математика, объединение не станет панацеей. Западу необходимо привлекать, побуждать и настоятельно призвать команду Зеленского воплощать свою антикоррупционную программу, как он и обещал как кандидат, и просить об этом вслух, если он этого делать не будет. Западным правительствам также следует побуждать лучших среди менее направленных на реформы, и более важных партий вроде БПП и «Батькивщины».

А еще это время на переосмысление. Западное донорское сообщество слишком робкое. Они пытаются что-то изменить с помощью одних и тех же скучных программ, которые дают мизерные результаты, распределяя ресурсы слишком слабо. Западу необходимо сосредоточивать свои ресурсы в стране, где существует большой спрос на справедливость. Донорам следует выстраивать долгосрочную стратегию, чтобы сеять либеральные, демократические идеи через высококачественный телеканал, который действительно будет способен конкурировать с олигархическими ТВ (общественное телевидение не конкурент), и общенациональную радиостанцию с корреспондентами по всей стране, и университетские программы, апеллирующие к студентам и факультетам. Это будет дорого, но Украина того стоит.

На трансформацию Украины уйдут годы. И плоды этих усилий окупятся. Значение Украины больше, чем у любой другой страны региона, и ее пример многое значит для России.

Запад должен положить все ресурсы на борьбу за свободную Украину, а затем и за остальных.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена

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