Иван Яковина

Иван Яковина

Обозреватель НВ

Гарантия поражения России. Что сулит новая волна мобилизации в РФ

2 января, 21:30
Эксклюзив NV
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Пока они там выясняют отношения между собой, Украина побеждает

Около 300 тыс. в первую волну таки было мобилизовано в РФ. Вероятно, это люди самые покорные, не очень умные, даже бестолковые, которые добровольно пошли умирать на фронт непонятно ради чего. Скорее всего, это полускот по боевым качествам. Их брали просто затыкать дыры на линии фронта. Но эти люди очень быстро заканчиваются просто вследствие огромных потерь в их рядах. Нужны новые.

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Поэтому в этом месяце будет новая волна мобилизации в российскую армию. В военкоматы уже разосланы циркуляры. Пограничникам отправлены списки — кого нельзя выпускать. Минпросвещения РФ разослало в университеты приказ как можно больше отчислить студентов мужского пола, чтобы их можно было тут же призвать в армию.

Очевидно во вторую волну мобилизации будут брать тех, кто не хочет идти.

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