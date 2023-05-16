Бахмут — мышеловка для «вагнеровцев» 16 мая, 19:12

Чем жила страна 16 мая 2023 года

● Большая попытка Москвы. Ночью 16 мая в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. В столице ее объявляли дважды: Россия атаковала Киев баллистическими и крылатыми ракетами, а затем еще и БПЛА. Большинство целей над Киевом было уничтожено, однако обломки упали по меньшей мере в четырех районах города.

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Атака шла с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования. Силы ПВО сбили все 18 ракет (шесть аэробаллистических Х-47М2 Кинжал, девять крылатых Калибр, три ракеты наземного базирования С-400 или Искандер-М), а также шесть ударных БПЛА и три тактических беспилотника. Главной целью атаки стал Киев: все шесть сбитых Кинжалов были нацелены на столицу. Это уже восьмая атака на город с начала мая и наиболее плотный комплексный удар за время войны. Обломки ракет упали в нескольких районах Киева, в Соломенском районе горело нежилое строение и несколько автобусов, пострадавших нет.

● Буданов признал Пригожина на 80%. Большинство заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина — «чистая правда». Об этом руководитель ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью YouTube-каналу Разные люди. «Но процентов 80 того, что он говорит, — чистая правда… Есть некоторые неудобные моменты, даже мне не очень приятно признавать. Но ЧВК, которую условно называют Вагнер, показала свою максимальную эффективность — в отличие от российской армии, которая показала максимальную неэффективность. На фоне этого конфликты еще больше обострились», — пояснил глава украинской разведки.

По словам Буданова, жалобы Пригожина на отсутствие снарядов и поддержки объясняются «определенной завистью» на фоне конфликта с военным руководством страны-агрессора, которое «делает все, чтобы физически стереть все эти подразделения».

● Еще одно признание Буданова: он объяснил, что украинская разведка причастна к подрыву публичных лиц в России. «Мы достали уже многих. Есть публичные медийные случаи, которые стали достоянием общества», — сказал руководитель ГУР.

● Также, по мнению Буданова, потенциал РФ для серьезных наступательных действий абсолютно исчерпан, но оккупанты еще имеют потенциал для обороны.

● Бахмут — мышеловка для «вагнеровцев». Украинские военные прибегают к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом, используя принцип активной обороны. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, который посетил бойцов на передовой. «Вагнеровцы залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы», — пояснил он.

● «В течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников», — написала в ТГ заместитель министра обороны Анна Маляр.

● «В течение последних четырех дней ВСУ достигли тактического прогресса, стабилизировав фланги Бахмута в свою пользу, говорится в сообщении британской разведки.

● Взорвали пограничников РФ. В российской Курской области (поселке Глушково) на областное управление ФСБ беспилотник вечером сбросил три боеприпаса. Об этом сообщил ТГ-канал ASTRA. Инцидент произошел в 23 часа 15 мая. В результате пять российских пограничников получили ранения.

● Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Украине ракеты, дальность действия которых «позволяет сопротивляться».

● Дроны, которые лучше HIMARS. Великобритания отправит Украине сотни ударных дронов-камикадзе, радиус действия которых вдвое больше, чем у HIMARS. Об этом написала The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Беспилотники изготовлены по заказу для поддержки Киева на поле боя с оккупационной армией РФ. В Украину дроны будут поставлены в течение нескольких месяцев.

● Теперь уже и у Африки есть «мирный план». Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский и российский диктатор Путин согласились принять группу африканских лидеров для обсуждения потенциального «мирного плана» урегулирования развязанной РФ полномасштабной войны. Такое заявление он сделал по итогам телефонных переговоров с Киевом и Москвой. «Успех инициативы будет зависеть от дальнейших переговоров», — добавил Рамафоса. По его словам, «мирный план» поддержали лидеры Сенегала, Уганды и Египта. Также президент Южно-Африканской Республики заявил, что ООН, Великобритания и США знают о разработке инициативы, а Вашингтон и Лондон выразили «осторожную» поддержку.

14 мая Зеленский провел разговор с Рамафосой, во время которого говорили, в частности, о формуле мира. Переговоры состоялись на фоне заявления посла США в ЮАР Рубена Бриджети о поставках Южной Африкой оружия РФ. Власти ЮАР это отрицают и заявили, что проведут расследование.

● Одному из руководителей 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ — начальнику вещевой службы тыла — сообщили о подозрении в госизмене. По данным следствия, из-за его действий 277 украинских военных оказались в плену во время боев за Мариуполь. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Госбюро расследований. В ведомстве напомнили, что тогда российские пропагандисты распространили информацию о том, что украинские военные добровольно сдались оккупантам.

В ГБР не называют имя военного. По данным источников УП, речь идет о старшем лейтенанте Константине Бессмертном.

И напоследок:

● Топ-взятка для топ-судьи. Пленум Верховного Суда (ВС) сделал заявление по поводу данных НАБУ и САП о задержании на взятке в $2,7 млн главы суда Всеволода Князева.

ВС «берет на себя полную ответственность за события, происходящие в связи с вероятными коррупционными деяниями его отдельных представителей». Там заявили, что каждое коррупционное преступление должно быть наказано, а объективное расследование позволит «как можно быстрее установить истину и восстановить справедливость».

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу ВС подозревают в получении взятки в $2,7 млн — это задокументировали НАБУ и САП. Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высокопоставленного чиновника в судебной ветви власти за все время работы НАБУ и САП.

● Пленум ВС поддержал выражение недоверия Князеву — теперь он потеряет должность руководителя суда, но останется судьей.

● В НАБУ официально связали взятку судье Всеволоду Князеву с владельцем банка Финансы и кредит Константином Жеваго (против которого возбужден ряд уголовных производств). По словам директора Бюро, 3 мая был получен «первый транш» неправомерной выгоды, а 15 мая — вторая часть взятки, на которой и было «зафиксировано «на месте преступления руководство Верховного суда».

Жеваго отрицает причастность к ситуации вокруг Верховного суда. Об этом говорится в заявлении пресс-службы бизнесмена.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.