Виктория Савчук

Обе постсоветские республики, РФ и независимая Украина, являются государствами-преемниками той «России», воссоединение с которой было обещано крымчанам на псевдореферендуме 2014 года
Украина очень добрая и комфортная страна. Для коррупционеров, воров и схемщиков. И очень суровая для тех, кто живет по закону
Весь мир с увлечением следил за тем, о чем же договорятся Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Однако мало кто заметил, что одновременно с ярким, но пустым шоу в Сингапуре происходит у нас тут под боком
Нет, России не грозит ни изоляция со стороны Запада, ни жесткая конфронтация. Запад не собирается загонять Кремль в угол. Все гораздо хуже: Запад оставляет России один сценарий – загнивание
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
Весь мир с увлечением следил за тем, о чем же договорятся Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Однако мало кто заметил, что одновременно с ярким, но пустым шоу в Сингапуре происходит у нас тут под боком
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