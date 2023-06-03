Формула стабильного мира. Единственное, что защитит Украину в будущем 3 июня, 07:13 NV Премиум

На нынешнем этапе война может приостановиться и даже прекратиться — хотя мы не знаем когда. Но что будет потом?

Впервые напечатано в журнале NV за май 2023 года. Републикация запрещена

Напряженное ожидание украинского наступления на позиции российских оккупантов воспринимается многими как возможный финал боевых действий и прекращение войны. Политики выступают с противоречивыми заявлениями. Кто-то утверждает, что это наступление может быть не последним, но их будет ровно столько, сколько нужно, чтобы освободить Украину и восстановить ее территориальную целостность. Кто-то говорит, что в результате поражения в войне Россия распадется и уже не сможет угрожать Украине. Но ни один из этих прогнозов не отвечает на самый главный вопрос — как Украине существовать рядом со страной, которая претендует на ее территорию и считает эту территорию продолжением своих «исторических земель». И речь не о президенте, не о генералах — о целом народе!

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Да, на нынешнем этапе война может приостановиться и даже прекратиться — хотя мы не знаем когда. Но что будет потом?