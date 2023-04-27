Большой вызов для США. Что происходит в американской политике 27 апреля, 11:07 NV Премиум

Загадка заключается в том, почему авторитарный консерватизм захватывает одну из двух основных политических партий США именно на этом историческом этапе

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В течение многих лет одной из основ моего преподавания сравнительной политики являлось указание на различия между европейскими и американскими консерваторами. Первые, как правило, не возражали против осуществления государственной власти и действительно стремились использовать власть для навязывания религиозных или культурных ценностей (старое единство «трона и алтаря»). Американские консерваторы, с другой стороны, отличались тем, что делали акцент на индивидуальной свободе, небольшом государстве, правах собственности и активном частном секторе.

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Социолог Сеймур Мартин Липсет, высказываясь по поводу американской исключительности, заметил, что американская политика была основательно пропитана локковским либерализмом, который считал, что правительство ограничивает свою власть посредством строгого верховенства закона. Эти принципы определили Республиканскую партию при Рональде Рейгане, которая стремилась к снижению налогов, дерегулированию, федерализму и многократному ограничению государственной власти.

Это понимание консерватизма было нарушено с ростом популизма Трампа.