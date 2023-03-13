Банкротство банков. Стоит ли переживать? 13 марта, 11:04 Эксклюзив NV Цена на акции банка SVB снизилась на 60% в течение торгов 9 марта и на 40% после закрытия биржи. Утром 10 марта торги уже не начались (Фото:REUTERS/FW1F/Diane Craft)

Можно ли считать случившееся новым «моментом Lehman Brothers», с которого начался кризис в 2008 году?

Все начинается с малого. Я о том, что на прошлой неделе произошло с двумя американскими банками из западного побережья, одним небольшим — Silvergate и одним достаточно крупным — Silicon Valley Bank (SVB) из второй десятки американских банков. Не уверен, что вы вообще слышали о таких банках, но знали ли вы до 2008 года, что в мире существуют банки под названием Bear Stearns и Lehman Brothers? Ой, не уверен… Но ведь услышали! Более того, на себе ощутили последствия всего того, что привело эти банки к банкротству пятнадцать лет назад, погрузив мир на несколько лет в один из крупнейших в истории человечества финансово-экономических кризисов, впоследствии получивший яркое название «Большой рецессии».

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Что же произошло? Почему два банка, один из которых крупный, прекратили деятельность?