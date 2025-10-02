В России беспрецедентный топливный кризис. Что будет делать Кремль

На болотах набирает обороты беспрецедентный топливный кризис. Иногда этот кризис россияне называют «беспилотным», поскольку его основная причина — наши дроны. Мы уже привыкли к утренним новостям о том, что пылает какой-то нефтяной объект. Несколько дней назад это был Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, сегодня пожар охватил Ярославский НПЗ (пятый по мощности в стране). Системная работа Сил Обороны загоняет врага в бензиновый угол, из которого он не может найти выхода.

По данным Службы внешней разведки Украины, за последние два месяца количество автозаправочных станций на болотах сократилось на 360 объектов. Кроме того, сотни объектов «встали на паузу» и ожидают, когда возобновятся поставки. Пока они ожидают, кризис охватывает все новые и новые регионы бескрайней страны. Средняя температура «по палате»: российскому топливному рынку не хватает примерно 20% от месячного объема потребления бензина.

Пару слов о том, что происходит «на местах». В конце августа дефицит бензина наблюдался преимущественно в отдаленных регионах — на Дальнем Востоке, а также в оккупированном Крыму. С тех пор ситуация в этих регионах не только не изменилась, но и ухудшилась. «Беда» перекинулась и на другие российские области, а также Татарстан и Калмыкию. Периодические, но болезненные перебои с поставками топлива фиксируются в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Хабаровском крае, Якутии, Еврейской автономной области и на Чукотке. Вишенка на торте: даже в Москве на заправках Лукойла запретили продавать бензин в канистрах.

Россия пытается по максимуму закупить белорусское топливо

Если верить некоторым российским экономистам (а это тот редкий случай, когда им можно верить), по всей стране простаивают 38% мощностей по первичной переработке нефти, их ремонт может растянуться на месяцы. В этой ситуации цены на бензин на болотах, конечно же, постоянно увеличиваются. Оптовая стоимость на топливо с начала года выросла более чем на 40%. В частности, цена бензина А-92 и А-95 на бирже подскочила на 50%.

Также сокращается нефтяной экспорт. Аналитик по нацбезопасности США и внешней политике Марк Тот считает, что по состоянию на конец сентября Россия теряла $50−65 млн ежедневно. Напомню, что нефтегазовые доходы — основной источник бюджета РФ.

Экономика — это сложная система, элементы которой тесно связаны. Кризис в одной сфере может вызвать цепной эффект, что, собственно, и происходит. Рост цен на бензин неизбежно повышает расходы в сельском хозяйстве и в транспортной отрасли. Простыми словами, продукты надо как-то развозить по «самой большой по территории стране мира». Есть ли у Кремля рецепт преодоления бензинового кризиса?

Если коротко: нет. Все способы российские власти уже перепробовали и «юзают» по второму-третьему разу. В частности, были введены временные ограничения на экспорт бензина: для всех компаний — до 30 сентября 2025 года. Для компаний, которые не производят нефтепродукты, а занимаются их перепродажей или дистрибуцией этот срок увеличен — до 31 октября 2025 года. Эффект — мизерный. Чтобы побудить заводы перерабатывать больше нефти, региональные чиновники сняли определенные экологические ограничения — опять не помогло.

Последняя надежда: импорт бензина. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил ввозную пошлину на бензин и дизтопливо, чтобы дать возможность России дешево покупать топливо у членов Евразийского экономического союза, в который, кроме самой России, входят Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Армения.

Но проблема в том, что эти страны, как правило, не продают России продукты нефтепереработки, а покупают их. Они просто не имеют соответствующих запасов. Исключение составляет разве что Беларусь. Сегодня Россия пытается по максимуму закупить белорусское топливо. Однако результат предсказуем: самопровозглашенный диктатор Лукашенко способен перекрыть 2% потребностей России, в то время как текущая потребность, как уже отмечалось, составляет минимум 20%.

Весь этот комплекс проблем не может не сказаться на функционировании военной машины РФ, которая скрипит, ржавеет и замедляется. Однако будем смотреть правде в глаза: это очень большая и очень мощная машина. Она не остановится за день-два, это вопрос даже не краткосрочной, а средне- и долгосрочной перспективы. Одна из задач Сил Обороны не сбавлять темпы атак на российскую нефтепереработку, совершенствовать дальнобойные средства, масштабировать успех.

Рано или поздно маховики смерти остановятся — навсегда. Наши бойцы и наши дроны ежедневно приближают этот момент. Слава Украине!

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора