У россиян большие проблемы. Почему снимают генералов 18 июля, 09:33

Об отставках и увольнениях в российском командовании в ходе украинского наступления

4 июня началось украинское наступление на Донбассе, за это время на юге освобождено более 170 квадратных километров украинской земли, российская армия сосредоточила все силы и пока удерживает основные рубежи обороны, но стратегическая инициатива за ВСУ.

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Это привело к целому ряду отставок в военном руководстве РФ.

Российские источники сообщают, что 11 июля снят с должности командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов. Перед снятием с должности Попов распространил аудиосообщение с критикой высшего российского руководства, которое, по словам Попова, не способно организовать регулярные ротации войск, контрбатарейную борьбу против украинской артиллерии и не может помешать массовым жертвам российских военнослужащих. 58-я армия Попова держит оборону на направлении наступления украинцев в Запорожской области, в том числе район Токмака.

А 15 июля российские источники сообщили о снятии с должностей сразу трех командиров ударных российских дивизий. Так, генерал-майора Владимира Селиверстова сняли с должности командира 106-й воздушно-десантной дивизии, а также сняли с должностей командиров 7-й десантно-штурмовой дивизии и 90-й танковой дивизии.

106-я дивизия воюет в районе Бахмута.

Против комдива 90-й дивизии и офицеров его штаба возбуждено уголовное дело за коррупцию и кражу выплат за штурмовые действия, которые дивизия на самом деле не проводила. 90-я дивизия воюет в районе Кременной.

Также результатом обострения противоречий в военном командовании является бунт ЧВК Вагнер, что привело к снятию корпуса Вагнера с фронта 24 июня.

Таким образом, украинское наступление показало, что ВСУ обладают стратегической инициативой и ВС РФ неспособны перехватить эту инициативу, что приводит к обострению конфликтов в российском военном командовании, и поиска командиров, которые должны поднять боеспособность российских войск, с целью усиления обороны и проведения более эффективных атак на украинские позиции.

Украинцы несут значительные потери при прорыве подготовленной обороны российских войск, но масштабное давление наносит большие потери и врагу, и снятие с должности командующего армией и командиров дивизий показывает, что у россиян большие проблемы, и командование с этими проблемами не может справиться.

Текст публикуется с разрешения автора

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