Партизаны создают в РФ «Белгородскую народную республику» 22 мая, 19:07

Чем жила страна 22 мая 2023 года

● Партизаны создают в РФ «Белгородскую народную республику». Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК), которые воюют в Украине против оккупантов, снова зашли на территорию России. В ТГ они опубликовали снятые ночью видео рядом с табличками с названиями населенных пунктов в областях РФ (Безлюдовка, Белгородская область; Чуровичи, Брянская область; и Любимовка, Курская область), которые граничат с Украиной. «Бойцы РДК снова пересекли границу Российской Федерации. Россия скоро будет свободной. Мы дома, время борьбы за свободу России настало», — говорится в обращениях добровольцев.

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Позже в РДК и в легионе «Свобода России« (сформирован из российских добровольцев и военнопленных) заявили об освобождении населенного пункта Козинка в Белгородской области. Там добавили, что зашли дальше, в городок Грайворон, и призвали жителей приграничных российских регионов оставаться дома и «не сопротивляться».

Со временем Легион Свобода России сообщил об освобождении населенного пункта Гора-Подол и начале штурма Грайворона.

● «Сегодня РДК и Легион Свобода России, состоящие из граждан Российской Федерации, начали операцию по освобождению этих территорий Белгородщины от так называемого режима Путина и оттеснения противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения», — заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он подчеркнул, что операцию проводят исключительно граждане России.

● Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на события на Белгородщине так: мол, «Путину сообщили» о «попытке прорыва диверсантов», якобы «украинских». По его версии, «продолжается работа по вытеснению диверсантов и уничтожению диверсионной группы».

А губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию Грайворонского округа якобы зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». И вооруженные силы РФ вместе с пограничной службой, Росгвардией и ФСБ «принимают необходимые меры по ликвидации противника».

● Буданов предлагал солдатам РФ плен, «потому что будет еще хуже». Начальник ГУР МО Кирилл Буданов призвал российских военнослужащих сдаваться в плен, потому что «будет еще хуже». «Уже больше года кремлевский режим не может достичь ни одной цели, поставленной в начале вторжения в Украину. Я обращаюсь к российским военным, к тем, кому посчастливилось выжить в мясных штурмах и разбитых окопах — будет еще хуже. У вас есть выбор: умереть или спасти свою жизнь», — сказал он в публичном обращении.

Буданов рассказал, что нужно делать российским военным, чтобы выжить. В частности, о проекте «Хочу жить» — с его помощью украинские спецподразделения уже вывели сотни российских солдат через линию фронта. «Теперь они в безопасности, живут в нормальных условиях, под наблюдением Международного комитета Красного Креста, с трехразовым питанием, возможностью звонить домой и получать посылки», — добавил главный военный разведчик Украины.

● В Бахмуте выиграно время. Украинские военные контролируют в Бахмуте «определенные объекты» и частный сектор в районе Самолет по состоянию на полдень 22 мая. Бои на направлении продолжаются, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, со вчерашнего дня ситуация существенно не изменилась. Продолжается борьба за господствующие высоты на флангах — севере и юге пригорода. ВСУ не дают россиянам там закрепиться.

«Враг осуществляет зачистку в районах города, взятых им под контроль. Стягивает дополнительные силы и средства. Оборона Бахмута свои военные задачи выполняет. Наступательный потенциал врага существенно снижен, нанесены огромные потери», — говорит Маляр. Она заявила, что Украина «выиграла время для определенных действий, о которых можно будет рассказать позже».

● Даже если захват Бахмута боевиками ЧВК Вагнера в конце концов подтвердится, это не повлияет на контратаки ВСУ на флангах этого участка фронта, а истощенные силы вагнеровцев вряд ли способны продолжить наступление за пределами города. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в очередной раз заявил о полном захвате его боевиками разрушенного Бахмута. В ВСУ опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

● Российские оккупанты за прошедшие сутки на Бахмутском направлении безуспешно пытались восстановить утраченные позиции южнее Ивановского (юго-западный пригород Бахмута). Об этом сообщил утром Генштаб ВСУ. Бои за Бахмут продолжаются. Россияне вели наступательные действия в направлении Григорьевки к западу от города), но также безуспешно.

Россия может перебросить под Бахмут резервы, но у них не будет необходимой подготовки, сообщил представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, эти резервы уже давно не соответствуют стандартам самой же российской армии, однако оккупанты могут перебрасывать их количественно.

● Цена Бахмута — 100 тыс. россиян. ГУР МО подтвердило заявление президента США Джо Байдена о том, что в Бахмуте оккупационные войска РФ потеряли более 100 тыс. своих военных.

Бахмут выполнил свою главную задачу — максимально обескровить врага, пока тысячи украинских военных готовятся к решительному удару. Об этом Radio NV рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

● Минус 720 оккупантов. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 720 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 203 880 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3785 (+2 за сутки), боевых бронированных машин — 7407 (+9), артсистем — 3278 (+20), РСЗО — 565 (+1), средств ПВО — 327 (+0), самолетов — 309 (+1), вертолетов — 294 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2830 (+8) и многое другое.

● Россия в ночь на 22 мая атаковала Украину 20 дронами-камикадзе Shahed-136/131 и 16 крылатыми ракетами Х-101/Х-555. Силы противовоздушной обороны сбили все беспилотники и четыре ракеты.

В Днепре, Харькове и Запорожье прогремели взрывы, Днепропетровская область сегодня была главной целью ночной атаки. Ракетный удар России разрушил спасательную часть ГСЧС в Днепре — уничтожено более 20 единиц техники. В области в результате атаки ранены по меньшей мере восемь человек. В Днепре повреждены здания спасательного подразделения, а также частное предприятие. В Синельниковском районе области упал БПЛА, задело частные многоквартирных дома, детсад, магазины, автомобили и т. д.

● В Украине пока недостаточно средств для поражения баллистических ракет, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Есть системы Patriot на боевом дежурстве. Но понятно, что этого крайне недостаточно, чтобы перекрыть все необходимые нам направления, все крупные города и все важные объекты критической инфраструктуры», — сказал он.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что мобильные группы противовоздушной обороны работают не только вблизи Киева, но и на других направлениях.

● Россия, вероятно, создает «элитную» авиационную группу для атак против Украины, сообщила британская разведка в Twitter. Вероятно, подразделение будет состоять как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и Су-34 FULLBACK, а также эскадрильи ударных вертолетов. Сочетание типов самолетов свидетельствует о том, что группа будет выполнять главную роль в ударах по наземным целям.

В разведке заявили, что сообщения российских СМИ свидетельствуют: минобороны РФ стремится привлечь высококвалифицированных и мотивированных пилотов, предлагая большие денежные выплаты, а также открывает набор для летчиков в отставке.

● Минус Су-35. Украинские силы противовоздушной обороны вечером 21 мая уничтожили российский Су-35 — многоцелевой истребитель четвертого поколения. Об этом сообщил начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.

● С F-16 уже все хорошо. Украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. «И я надеюсь, что вскоре мы сможем предоставить Украине это вооружение», — отметил он. Боррель добавил, что Силы обороны Украины нуждаются в истребителях и приветствовал решение G7. «Это хорошая идея. Хорошо, что она исходит от G7 и что они, наконец, решили подготовить почву для обеспечения Украины нужными ей истребителями», — резюмировал дипломат.

На фоне саммита G7 в Японии западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребителей F-16, которые уже длительное время просит Киев. Первым шагом станет обучение украинских пилотов. Премьер Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом.

Правительство Нидерландов готово начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в ближайшее время.

Когда и сколько истребителей получит Украина, пока не объявлено.

● Самолеты уйдут из Европы? США поддерживают совместные учения украинских пилотов на современных истребителях, но вопрос о том, будет ли какой-то из этих самолетов передан Украине непосредственно из Штатов, еще не решен. Об этом заявил Джейк Салливан, советник Белого дома по нацбезопасности. «Я думаю, что, учитывая количество [F-16], которые сейчас доступны на складах наших европейских союзников, и тот факт, что, исходя из денег, предоставленных нам Конгрессом, существует так много других приоритетов в отношении систем, которые можно предоставить. Возможно, мы больше сосредоточимся на передаче[истребителей] третьей стороной, но президент еще не принял окончательного решения», — сказал он, отвечая на вопрос, отправят ли США свои самолеты в Украину.

● Несколько десятков F-16 для начала. На начальных этапах Украине могут передать несколько десятков западных многоцелевых истребителей F-16. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что решение о передаче F-16 действительно историческое и станет стимулом на пути к победе Украины.

«Количество средств вооружения не будет широко сейчас обнародоваться. …Безусловно, никто не будет передавать поштучно те самолеты. Те самолеты будут передаваться подразделениями — это как минимум эскадрилья. В нашем варианте это сейчас 12 плюс самолетов, а у западных партнеров в эскадрильи больше — до 18 самолетов. Таким образом несколько десятков самолетов может быть передано», — сказал Игнат.

● Зеленский таки добрался до саммита G7. Во время саммита Большой семерки украинская тема была центральной, рассказал президент Владимир Зеленский, который лично посетил саммит в японской Хиросиме (проходил 19−21 мая). «Сегодня, в воскресенье [21 мая], здесь, в Хиросиме, Украина была почетным участником работы Большой семерки. Украинская тематика — центральная, уважение ко всем украинцам — особое», — сказал Зеленский в традиционном вечернем видеообращении, которое он записал с самолета.

Глава государства отметил проведенные им двусторонние встречи. «Встреча с Президентом Байденом — как всегда, становимся сильнее после таких переговоров. Встреча с лидером Индонезии — содержательно. Встреча с президентом Республики Корея — есть потенциал для крепких отношений. Встреча с премьер-министром Канады Трюдо — спасибо, Джастин. Пообщался с лидерами Вьетнама и Австралии. Отдельно и подробно говорили с премьер-министром Японии — будем усиливать сотрудничество», — рассказал он.

● НАТО сделает из Украины Израиль. До вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу той, которую имеет Израиль. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути членства в Альянсе. О подготовке плана в интервью The Wall Street Journal заявил президент Польши Анджей Дуда. Также на условиях анонимности об этом рассказали газете и другие западные чиновники.

Собеседники WSJ сказали, что стороны договора о гарантиях безопасности будут включать США, Великобританию, Германию и Францию. Высокопоставленные чиновники в нескольких европейских столицах, в частности в Париже и Берлине, заявили, что «в целом согласны с планом».

Западные чиновники сказали газете, что соглашение с Украиной по израильскому образцу может изменить ход нынешней войны, которую развязала Россия, а сам документ будет связан с процессом продвижения Киева к будущему членству в Альянсе, «не сделав его частью конфликта».

Ожидается, что соглашение о безопасности, основанное на предложении, известном как Киевский договор по безопасности, подпишут после июльского саммита НАТО в Вильнюсе, где должен принять участие и президент Украины Владимир Зеленский, заявили WSJ чиновники, знакомые с переговорами.

Израиль не входит в НАТО, и члены альянса, в частности США, не обязаны в случае войны приходить на помощь стране. Сейчас помощь Вашингтона Израилю регламентируется соглашениями на десять лет, последнее из которых обязывает США предоставить военную помощь в размере $38 миллиардов в период с 2019 по 2028 год.

● Дания хотела бы провести в июле мирный саммит по Украине, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен. «Для начала нам нужно приложить некоторые усилия для создания глобального обязательства по организации такой встречи», — сказал он.

По словам министра, в мирном саммите должны участвовать не только союзники Украины. «Необходимо вызвать интерес и участие таких стран, как Индия, Бразилия и Китай», — пояснил Локке Расмуссен. По его мнению, «трудно представить» участие России в таком саммите. «Если Украина посчитает, что настало время провести такую встречу, это будет замечательно. И тогда Дания, очевидно, хотела бы провести встречу», — добавил министр.

● Африка собралась в июне «мирить» Украину с РФ. Делегация шести африканских лидеров намерена в следующем месяце провести переговоры с Украиной и Россией. Одна из целей — «инициирование мирного процесса», сообщило AP News. Лидеры планируют во время переговоров поднять вопрос по поводу того, как можно заплатить России, которая находится под жесткими санкциями, за экспорт удобрений, в которых нуждается Африка.

Российский диктатор и президент Украины Владимир Зеленский согласились отдельно принять делегацию президентов Южной Африки, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии.

● Шольц прикрывает НАТО от Украины. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина «в обозримом будущем» не станет членом НАТО. По его словам, критерии вступления в НАТО содержат целый ряд условий, которым Украина пока не может соответствовать. Поэтому сейчас речь идет о поддержке Украины и ее защите. «Ясно также, что нам потом придется обсудить, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены в послевоенной ситуации. Но до этого нам еще далеко», — добавил канцлер.

● VW наконец-то вышла из РФ. Volkswagen Group завершила продажу своей доли в Фольксваген Групп Рус. Покупателем стала Арт-Финанс при поддержке российского дилера Авилон. Как сообщила пресс-служба VW, автоконцерн продал также местные дочерние компании Фольксваген Компоненты и Сервисы, Скания Лизинг, Скания Финанс, Скания Страхование. Сделка включает производственные мощности в Калуге, структуру импортера (дистрибьюторский и послепродажный бизнес), а также складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками.

Ранее Volkswagen получил одобрение Кремля на продажу российских активов по сниженной цене. Каждая западная компания, которая хочет выйти с рынка РФ и продать свои активы, обязана перевести прямой взнос в бюджет государства-агрессора. Примерно 2 тыс. заявок о выходе с российского рынка ждут одобрения, но только чтобы рассмотреть их все, понадобится не менее 8 лет.

И напоследок:

● Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси разрабатывает проект соглашения по Запорожской АЭС, дабы обеспечить безопасность электростанции накануне украинского контрнаступления, написала газета The Washington Post.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.