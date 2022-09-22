Путин бросит в топку войны 1 млн мобилизованных россиян 22 сентября, 18:07

Чем жила страна 22 сентября 2022 года

● Путин бросит в топку войны 1 млн мобилизованных россиян. В седьмом — засекреченном — пункте указа российского диктатора Путина о мобилизации говорится, что в армию могут быть призваны до 1 млн. человек. Об этом сообщило российское оппозиционное издание Новая газета. Европа со ссылкой на источник в Кремле. «Цифру несколько раз исправляли и в итоге остановились на миллионе», — сказал тот.

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Седьмой пункт указа предназначен «для служебного пользования», и в нем, вроде бы, указано количество людей, которые могут быть призваны в армию.

Министр обороны РФ Шойгу вчера заявил, что в рамках «частичной мобилизации», объявленной Путиным, планируется призвать в армию 300 тыс. человек. Эту информацию тогда же подтвердил пресс-секретарь Кремля Песков.

Сегодня же Песков назвал информацию об 1 млн. ложной. Но кто ж ему поверит? Тем более, что сам указан написан так, что в нем нет никаких ограничений для процесса мобилизации.

● Украинские аналитики уверены, что Москва не сможет даже обеспечить всем необходимым 300 тыс. мобилизованных.

● Мобилизация — это значительный риск для Путина. Россия столкнется с логистическими и административными проблемами даже при наборе 300 тыс. человек в рамках объявленной накануне Путиным «частичной» мобилизации. Об этом сказано в сводке британского минобороны в Twitter. Вероятно, Москва попытается создать новые формирования за счет этих людей, но они вряд ли будут боеспособными в течение нескольких месяцев.

«Даже эта ограниченная мобилизация, скорее всего, будет крайне непопулярна среди части населения России. Путин идет на значительный политический риск в надежде создать столь необходимую боевую мощь», — говорится в сообщении. Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине, добавили в разведке.

● Движение Весна назвало дату новой акции протеста в РФ против частичной мобилизации, — 24 сентября. Вчера митинги таки собрались и в разных городах, но были малочисленными.

● Внутренний раскол в армии РФ. Командование российской армии не устраивает тактика Путина, который лично отдает приказы генералам, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными западной разведки. «Это весьма необычная тактика управления в современной армии, которая, по словам этих источников, намекает на неэффективную командную структуру, которая мешала войне России с самого начала», — написал CNN.

По данным перехватов разведок, российские офицеры спорят между собой и жалуются друзьям и родственникам на решения Кремля, сообщил CNN. Также источники отмечают, что есть серьезные разногласия между военачальниками, которые не могут договориться, на чем сосредоточить усилия для укрепления обороны.

● Диктатор блефует. Мобилизация в РФ не изменит ход войны и способность Украины продолжать наступление в этом году, ее влияние может проявить (или не проявить) себя лишь в следующем году. А ядерные угрозы Путина не абсолютно прямолинейны и в его речи не были напрямую привязаны к аннексии украинских территорий. Украина и Запад не должны ни игнорировать эти факторы, но и не преувеличивать их. Такие выводы озвучивает американский Институт изучения войны (ISW).

Некоторые другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: украинские силы, вероятно, продолжают наступательные операции в районе Лимана; украинские силы нанесли удары к северу и востоку от Херсона в рамках кампании поражения российских логистических, военных и транспортных целей в Херсонской области.

● «Желание России мобилизовать миллион человек, перестроить экономику на военные рельсы и зарядить эту толпу ядерной человеконенавистнической пропагандой — это прямая угроза Польше, странам Балтии и всей Европе», — написал в Twitter Михаил Подоляк, советник главы ОП. По его словам, «единственный способ остановить эту орду» — сейчас предоставить Украине больше тяжелого оружия.

● Путинский шантаж не сработает. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала «бряцанием оружием» ядерные угрозы российского диктатора Путина. «Это не сработает», — сказала она, выступая в ООН.

Трасс призвала мировых лидеров не «опускать руки» в отношениях с Путиным, несмотря на опасения внутри стран по поводу резкого роста цен на энергоносители.

● ЕС уже готовит ответ Кремлю. Министры иностранных дел ЕС договорились подготовить новые санкции против РФ и увеличить поставки оружия Украине. Последние заявления России «свидетельствуют о панике и отчаянии». Об этом заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. «Очевидно, что Путин пытается уничтожить Украину», — сказал Боррель.

● Кремлевский режим хотел информационно перебить тему обмена защитников Азовстали объявлением мобилизации в РФ, заявила замминистра обороны Анна Маляр. Но получил обратный эффект.

● Большая радость Украины. В ночь на 22 сентября Украина вернула из плена российских оккупантов 215 своих защитников. Из них 108 человек — это бойцы полка Азова. Также среди освобожденных — бойцы Нацгвардии, Сухопутных войск, ВМС, пограничники, полицейские, бойцы территориальной обороны, СБУ, таможенники, гражданские, полицейские и беременные женщины-военнослужащие. Освободили и восьмерых раненых, пострадавших от организованного оккупантами взрыва в донецкой колонии Еленовка, где враги удерживали пленных «азовцев».

Среди выменянных у россиян оказались такие знаковые фигуры: командир Азова Денис Прокопенко (Редис); и.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына); замкомандира Азова Святослав Паламар (Калина); Олег Хоменко, Азов; командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Денис Шлега; командующий 1-м батальоном морской пехоты Евгений Бова; медик Катерина Полищук (Пташка); беременная медик Марьяна Мамонова; десять иностранцев-защитников Украины из США, Великобритании, Хорватии, Швеции и других стран (последних освободили при посредничестве Саудовской Аравии, где они и оказались).

● Медведчук хоть чем-то оказался полезен стране. Согласно договоренностям, достигнутым с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, командиры с Азовстали сейчас находятся в Турции под его личными гарантиями. В обмен на своих защитников Украина отдала подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука (по данным главы СБУ Василия Малюка, его выменяли на 200 украинцев). А пять командиров с Азовстали обменяли на 55 российских пленных.

● Кума Путина Медведчука было «не жалко отдавать», заявил президент Владимир Зеленский. «Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко. Он прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, Украина получила от него все, что необходимо для установления правды в рамках уголовных производств», — сказал он.

● У врага — большие потери. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 55 510 своих военных, за минувшие сутки — 400. Такие данные утро 22 сентября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.

Также оккупанты лишились более 14 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2236 (+9 за сутки), боевые бронированные машины — 4776 (+28), артсистемы — 1341 (+1), реактивные системы залпового огня — 318 (+0), средства ПВО — 169 (+1), самолеты — 253 (+0), вертолеты — 218 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 941 (+9) и многое другое.

● Ким Путину не друг. В КНДР официально заявили, что никогда не поставляли оружие или боеприпасы России. И не планируют этого делать. Власти Северной Кореи уточнили, что «безрассудные» заявления в США о продажах оружия якобы «были попыткой запятнать ее имидж».

● МАГАТЭ начало работу над зоной безопасности вокруг ЗАЭС. Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Нью-Йорке. У себя в Twitter Кулеба написал, что обсудил с ним пути восстановления безопасности на Запорожской АЭС и подчеркнул: страна-агрессор должна вывести войска и своих специалистов со станции и вернуть ее под контроль Украины. До этого Гросси встречался с главой МИД РФ Лавровым.

Гросси в Twitter сообщил, что министры иностранных дел нескольких стран в среду обсуждали «немедленное установление зоны ядерной безопасности» вокруг ЗАЭС. На встрече также присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и украинский премьер Денис Шмыгаль.

● Зеленский презентовал ООН формулу мира. В ходе ночного обращения к Генассамблее ООН президент Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира. И перечислил пять ее пунктов: наказание за агрессию, которое должно действовать до восстановления международно признанных границ и полной компенсации за войну; защита жизней всеми средствами, которые позволяет устав ООН; восстановление безопасности и территориальной целостности; гарантии безопасности; решимость защищаться и решимость партнеров помогать и объединяться вокруг того, кто борется против вооруженной агрессии.

«Если вы внимательно посмотрите на нашу формулу мира, вы увидите, что ее имплементация уже де-факто становится реформой Объединенных Наций», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова к миру, но только честному и справедливому, и исключил урегулирование на каких-либо условиях, кроме этой украинской формулы мира.

В конце обращения Зеленский поблагодарил 101 страну, которая до этого поддержала его видеовыступление на Генассамблее, и отметил, что против этого голосовали только семь стран: РФ, Беларусь, Куба, КНДР, Эритрея, Сирия и Никарагуа.

И для финала:

● Самые популярные — Зеленский, Притула, Кличко, Залужный, Арестович. После почти семи месяцев полномасштабного вторжения РФ лидером симпатий украинцев является президент Владимир Зеленский с результатом в 87%. Таковы результаты опроса, проведенного КМИС совместно с National Democratic Institute (2−9 августа, 2510 респондентов).

В пятерке публичных людей, которые симпатичны украинцам, также ведущий и волонтер Сергей Притула, — к нему относятся позитивно 77% опрошенных.

На третьем месте — мэр Киева Виталий Кличко, ему симпатизируют 63% респондентов.

62% украинцев нравится главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Замыкает пятерку лидеров советник Офиса президента Алексей Арестович с 52% симпатиков.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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