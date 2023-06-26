А вот и развитие ситуации по кризису Пригожина 26 июня, 12:10

Уже вчера в ряде российских изданий появились статьи о необходимости принятия «закона о ЧВК»

Напомню, что суть кризиса состояла в трёх параллельно идущих процессах:

1. Развитие российских ЧВК как отдельного направления. Но без создания чётких рамок возможного и доступного для их владельцев. И, как следствие, необходимость задания как легальных рамок, так и системы неформального кураторства

Видео дня

2. Амбиции Пригожина, который хотел из статуса порученца стать полноправным членом одной из башен Кремля. Чтобы было понятней — стрелец хотел стать боярином (но никак не царём). Самый простой способ — статус куратора (описанный в п.1).

3. Масштабы ЧВК «Вагнер», попытка создать конкуренцию данной структуре. И борьба лиц, входящих в силовую башню Кремля за кураторство процессом описанным в п.1

Соответственно, мы имеем резкую конкуренцию условного «стрельца-порученца» с частью «бояр» при молчании царя. И кризис структуры ЧВК.

Таким образом, Пригожин просто хотел формализации ЧВК, статуса куратора и, учитывая резкость конкуренции с армейскими, публичных отставок (либо более лёгкого варианта кадровых изменений, который бы подтверждал его, Пригожина, статус сравнимый с топами из ВС РФ).

Вопрос лишь в том, где тут будет Пригожин

И тут мы имеем сразу два процесса.

1. Уже вчера в ряде российских изданий появились статьи о необходимости принятия «закона о ЧВК». Причём спикерами, озвучившими потребность, были руководители профильных комитетов Думы и Совета Федерации, а также лидеры «Справедливой России», которые вспомнили о своём законопроекте 4-х летней давности.

2. Бывший замминистра обороны, тульский губернатор Александр Дюмин с понедельника запустил материалы, где он что-то инспектирует у военных. Дабы не выглядело слишком вызывающе, ключевая новость — инспекция именного батальона «Тула», который преподносится чуть ли не как суперподразделение, подготовленное «лучшими из лучших».

То есть начался процесс выведения ЧВК в отдельное направление. И активизировался Дюмин, который может претендовать на посты в Минобороны или Генштабе. Или (и это особо интересно) — роль куратора ЧВК, если Путин не решится на отставки Шойгу и Герасимова в июле.

Вопрос лишь в том, где тут будет Пригожин. Но списывать его рано. Потому что есть Африка и потому что есть его люди в руководстве «украинской» части ЧВК «Вагнер». Куратор ведь может быть и неформальным. Но борьба за место под солнцем для него продолжается.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV