Россия забрала МиГ-31К из Беларуси. Что происходит 11 апреля, 18:19 NV Премиум

Все российские МиГ-31К, из-за взлетов которых в Украине раздается воздушная тревога, улетели из Беларуси. По моему мнению, на это могут быть две причины

Первая — сугубо техническая. Это длительное пребывание самолетов на аэродроме Мачулищи, не являющимся базовым аэродромом. Авиационная техника нуждается в регламентном обслуживании в стационарных условиях. Это невозможно обеспечить качественно на аэродроме временной дислокации. МиГ-31К достаточно интенсивно использовались, летали фактически каждый день. Есть такое понятие, как регламентный ресурс двигателей или ключевых агрегатов, поэтому, еще раз подчеркну — могла быть сугубо техническая причина.

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Вторая — может быть, изменилась тактика или видение командованием ВКС РФ применения этих самолетов.