Алексей Мельник

Алексей Мельник

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова

Россия забрала МиГ-31К из Беларуси. Что происходит

11 апреля, 18:19
NV Премиум
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Все российские МиГ-31К, из-за взлетов которых в Украине раздается воздушная тревога, улетели из Беларуси. По моему мнению, на это могут быть две причины

Первая — сугубо техническая. Это длительное пребывание самолетов на аэродроме Мачулищи, не являющимся базовым аэродромом. Авиационная техника нуждается в регламентном обслуживании в стационарных условиях. Это невозможно обеспечить качественно на аэродроме временной дислокации. МиГ-31К достаточно интенсивно использовались, летали фактически каждый день. Есть такое понятие, как регламентный ресурс двигателей или ключевых агрегатов, поэтому, еще раз подчеркну — могла быть сугубо техническая причина.

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Вторая — может быть, изменилась тактика или видение командованием ВКС РФ применения этих самолетов.

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Контрнаступление Алексей Мельник МиГ 31К Х-47 Кинжал

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