Пусть забудут, что такое авиация. Как отвечать на дроновые атаки России

Война, прежде всего, это экономика.

Да, Украина и РФ несопоставимы по масштабам и ресурсам. Но у нас уже давно идет асимметричная война.

Танк, стоимостью $5 млн, уничтожается роем дронов стоимостью $10 тыс.

Крейсер, стоимостью $750 млн, уничтожается ракетами стоимостью $20 млн.

Вот и атака украинских дронов на российские аэропорты 5−6 июля 2025 года — отличный пример асимметричной войны.

Общее количество выпущенных дронов Украины оценивается в 300 штук за два дня. Это привело к отмене почти 2 тысяч рейсов по всей России.

Прямые убытки оцениваются примерно в $200−250 млн за два дня, косвенные (долгосрочные последствия) еще в $100−200 млн. Итого $300−450 млн.

При средней стоимости дальнобойных дронов в $70−150 тысяч (возьмем $110 тыс.), прямые затраты Украины на эту операцию составили около $33 млн.

Как по мне, мультипликатор X10 является более чем достойным результатом с точки зрения экономической эффективности. Так что надо продолжать! Пусть забудут, что такое авиация и радуются жизни на болотах.

И, кстати, вопрос, почему международные авиаперевозчики подвергают свои самолеты и жизни пассажиров опасности и продолжают авиаперевозки с Россией?

Мне кажется, нужно честно признать, что территория аэропортов — зона повышенной опасности и авиасообщение с Россией должно быть остановлено, как и остановлено страховое покрытие.

Думаю, при сгорании первого самолета это произойдет мгновенно.

