Новый учебник по истории России. Что переписали на этот раз 9 августа, 10:51

Так и закладываются основы будущего многолетнего противостояния российского и украинского общества

Обвинения в «переписывании истории» — излюбленный прием российской пропаганды. «Историю переписывают» все, кому не лень — и на Западе, и в Украине, и в других странах постсоветского пространства. Одна только Россия хранит историю в ее первозданном варианте.

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Однако бывший министр культуры, а сейчас помощник президента России Владимир Мединский на пресс-конференции, посвященной презентации новой версии учебника истории страны для старших классов, откровенно заявил именно о переписывании — о переписывании истории. Авторы учебника решили «подкорректировать» историю советского и российского прошлого так, чтобы она отвечала основным нарративам государственной пропаганды. Собственно, на самом деле это и есть учебник, я уверен, пропаганды и безнравственности, для старших классов, — пишет Виталий Портников для Крым.реалии.

Когда-нибудь эта книга с Керченским мостом на обложке, думаю, станет одним из доказательств обвинения Мединского и его подельников в содействии преступной агрессии Российской Федерации против Украины, реабилитации коммунистических преступлений и оправдании тоталитарных бесчеловечных практик путинского режима в самой России. Интересно, что с какого-то момента этот удивительный «учебник» вообще перестает рассказывать о российской истории. Его авторы посвящают практически все свое внимание истории другой страны — Украины.

Ложь одних учебников будет противостоять правде других

Именно поэтому Керченский мост на обложке. Именно поэтому среди последних глав учебника российской (!) истории — разделы, которые называются: «Украинский неонацизм», «Переворот на Украине 2014 года», «Возвращение Крыма», «Судьба Донбасса», «Минские соглашения…», «Обострение ситуации», «Специальная военная операция», «Новые регионы», «Украина — неонацистское государство», «СВО и российское общество»…Что происходило все это время в России — спросите вы. Но, кажется, Мединского и его соавтора, ректора МГИМО Анатолия Торкунова, похоже, это совершенно не интересует. Высокопоставленные пропагандисты не просто переписывают историю, они, уверен, в буквальном смысле слова растлевают будущие поколения в России и на оккупированных ею территориях Украины.

Советского Союза нет уже более трех десятилетий. Но советские учебники истории с их беспардонной фальсификацией событий, пропагандой и ненавистью ко всему живому нет-нет, а напоминают о себе в мировоззрении и взглядах на жизнь тех, кто окончил школу много лет тому назад. Если люди не обращались к историческим событиям во взрослой жизни — а многие ли это делают? — то многие продолжают жить советскими историческими штампами даже сегодня. И при этом считать, что совершенно свободны от влияния советской идеологии.

С учебником Мединского, уверен, произойдет то же самое. Уже в сентябре по этой книге начнут учиться российские школьники 2007 года рождения, подумать только! И это при том, что их украинские сверстники будут учиться в бомбоубежищах и изучать материал об аннексии Крыма, войне на Донбассе, нападении на Украину в феврале 2022 года. Ложь одних учебников будет противостоять правде других.

Так и закладываются основы будущего многолетнего противостояния российского и украинского общества. Учебник Мединского, думаю, сыграет свою роль: война завершится, а ненависть сохранится надолго, очень надолго — пока новые поколения россиян и украинцев не начнут учить одну и ту же историю, историю, в которой не будет места пропаганде и лжи. Именно поэтому книга, которая закладывает фундамент будущих войн и конфликтов, которая обрекает на смерть и страдания следующие поколения жителей соседних стран, уверен, — самый настоящий учебник безнравственности.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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